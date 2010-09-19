افتتاح هشت هزار مجتمع آموزشی در روستاها از مهرماه

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقدامات وزارت آموزش و پرورش برای آغاز سال تحصیلی 90-89 گفت: امسال 40 هزار معلم جدید در رشته های مختلف تربیت بدنی، آموزش ابتدایی، مشاوره و فنی و حرفه ای وارد مدارس می شوند که از همکاران جدید ما محسوب می شوند.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: همچنین 26 هزار نیروی حق التدریسی استخدام شده اند که امسال با انگیزه بیشتر تدریس خود را در کلاسهای درس آغاز می کنند.

حاجی بابایی با بیان اینکه دو هزار مدرسه همزمان با سال تحصیلی جدید افتتاح می شود گفت: 10هزار مدرسه قرآن نیز کار خود را در کشور آغاز می کنند که زمینه ای ترویج آشنایی با قرآن و مبانی آن را در بین دانش آموزان فراهم می کند.

وزیر آموزش و پرورش افزود: در واقع 20 پروژه جدید ابتدای مهرماه امسال بهره برداری می شود که زمینه ای برای تحول بنیادین در کشور است.