معابر منتهی به 37 مدرسه در همدان ایمن سازی شد

هادی خوشمرام در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اجرای طرح مهر در همدان، اظهار داشت: در راستای ایمن سازی مدارس همدان 105 مدرسه شناسایی شد که معابر 37 مورد از آنها ایمن سازی شده است.

خوشمرام افزود: این مدارس با نصب تابلوهای LED ، چراغ، سرعت گیر وسرعت کاه در طرفین، وسط و عرض جاده ها و خط کشی عابر پیاده ایمن شده اند.

وی با اشاره به اینکه در ایمن سازی مدارس، اولویت با مسیرهای پرتردد است، افزود: علاوه بر خط کشی های محوری برای تکمیل طرح خط کشی عابرهای پیاده شش اکیپ به صورت شبانه روز فعال هستند و تا کنون 60 سرعت کاه در معابر شهری نصب شده که 17 مورد نزدیک معابر مدارس تعبیه شده است.

مدیرعامل حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان یادآور شد: به منظور ساماندهی چراغ های سطح شهر 150 چراغ و تابلو عبور مخصوص دانش آموزان نصب شده است.

خوشمرام خاطرنشان کرد: در حال حاضر 70 درصد معابر محوری شهر همدان و 50 درصد از معابر درون شهری خط کشی شده اند که تا آخر شهریور ماه و قبل از بازگشایی مدارس خط کشی معابر و پیاده روها به اتمام می رسد.