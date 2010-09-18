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۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۱۹

معابر منتهی به 37 مدرسه در همدان ایمن سازی شد

معابر منتهی به 37 مدرسه در همدان ایمن سازی شد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان از ایمن سازی معابر منتهی به 37 مدرسه در همدان خبر داد.

هادی خوشمرام در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اجرای طرح مهر در همدان، اظهار داشت: در راستای ایمن سازی مدارس همدان 105 مدرسه شناسایی شد که معابر 37 مورد از آنها ایمن سازی شده است.

خوشمرام افزود: این مدارس با نصب تابلوهای LED، چراغ، سرعت گیر وسرعت کاه در طرفین، وسط و عرض جاده ها و خط کشی عابر پیاده ایمن شده اند.

وی با اشاره به اینکه در ایمن سازی مدارس، اولویت با مسیرهای پرتردد است، افزود: علاوه بر خط کشی های محوری برای تکمیل طرح خط کشی عابرهای پیاده شش اکیپ به صورت شبانه روز فعال هستند و تا کنون 60 سرعت کاه در معابر شهری نصب شده که 17 مورد نزدیک معابر مدارس تعبیه شده است.

مدیرعامل حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان یادآور شد: به منظور ساماندهی چراغ های سطح شهر 150 چراغ و تابلو عبور مخصوص دانش آموزان نصب شده است.

خوشمرام خاطرنشان کرد: در حال حاضر 70 درصد معابر محوری شهر همدان و 50 درصد از معابر درون شهری خط کشی شده اند که تا آخر شهریور ماه و قبل از بازگشایی مدارس خط کشی معابر و پیاده روها به اتمام می رسد.

کد مطلب 1153360

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