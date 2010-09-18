به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان در این سفر ضمن دیدار با سفیر و رایزن فرهنگی ایران در قطر پیرامون همکاری های دو جانبه برای اجرای برنامه های فرهنگی، سازماندهی تماشاگران و مشوقین ایرانی مقیم قطر، استفاده از ظرفیت های سازمان های مرتبط ، همکاری با سازمان ایرانگردی و جهانگردی و ... به بحث و تبادل نظر خواهد پرداخت.

کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال درنظر دارد با بسیج کلیه فعالیت های خود و با همکاری سفارت ایران درقطر برنامه های فرهنگی ویژه ای را در طول بازیهای جام ملتهای آسیا به اجرا درآورد.

تجربه موفق اجرای فعالیت های فرهنگی دربازیهای آسیایی 2006 دوحه قطر نظیر تشکیل غرفه ایرانیان ، برگزاری برنامه های فرهنگی تحت عنوان شبهای ایرانی، ارائه بسته های فرهنگی و... از سوی علی کفاشیان و محمدرضا ملامحمد دبیرکل و مسئول فرهنگی وقت کمیته ملی المپیک زمینه مساعدی را برای اجرای برنامه های فرهنگی در کشور قطر برای مسابقات جام ملتهای آسیا فراهم کرده است.

تیم ملی فوتبال کشورمان اواسط دی ماه جاری درشانزدهمین دوره مسابقات جام ملتهای آسیا شرکت خواهد کرد . تیم کشورمان در این مسابقات با تیم های عراق ، کره شمالی و امارات همگروه است.