شبی که فراموش شد/ تصاویری از برنامه شب رصد جهانی ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه شب رصد جهانی ماه پروژه ای بین المللی و اشتراکی میان ناسا و چند سازمان دیگر بود تا میزان آگاهی از ارزش علمی کره ماه در میان انسانها افزایش پیدا کند؛ ارزشهایی از قبیل چگونگی شکل گیری سامانه خورشیدی یا برنامه ریزی برای سفر به ماه در آینده.

حدود 370 رویداد رسمی در حدود 50 کشور جهان برای شب گذشته برنامه ریزی شده بود که ایران بخشی از این 370 برنامه به شمار نمی رفت و مشارکتی در اجرای این برنامه نداشت.

این شب از آن جهت برای رصد جهانی همسایه نقره ای زمین انتخاب شده بود که در 18 سپتامبر ماه در فازی موسوم به تثلیث مومی قرار داشت که برای رصد بسیار مناسب به شمار می رود. به گفته اختر شناس مارک همرگرن بسیاری دوست دارند ماه را در هنگام کامل بودن مشاهده کنند اما این زمانی است که خورشید مستقیما بر روی ماه تابیده و تمامی سایه ها را از بین می برد و نمی توان جزئیات ساختاری سطح ماه را به خوبی شاهده کرد.

پنج منظره ساختاری که اخترشناسان و مردم عادی در سرتاسر جهان شب گذشته با حضور در شب جهانی رصد ماه شاهد آن بوده اند به شرح زیر است:

انبوه حفره های ماه

یکی از ساده ترین ویژگی های ماه برای مشاهده، حفره های متعدد آن است. برای مثال حفره Tycho بر روی نیم کره جنوبی ماه را می توان با چشم غیر مسلح نیز مشاهده کرد. با کمک چشم غیر مسلح می توان آن را به شکل لکه ای درخشان مشاهده کرد اما با کمک تلسکوپ می توان حفره ای واقعی را دید.

طلوع خورشید بر روی کوهستان

زمانی که تنها یک سوم از ماه در تاریکی باشد، زمانی که فاصله زاویه ای ماه از خورشید 120 درجه بوده و به تثلیث مومی شهرت دارد، زمینیان می توانند به خوبی خطی که روز و شب ماه را از یکدیگر جدا می کند، مشاهده کنند. خط حد فاصل بهترین مکان برای یافتن ساختارهایی مانند کوهستانها و دره ها است زیرا سایه های طولانی بر روی سطح ماه به وجود می آورند.

مجراهای گدازه ای ماه

یکی از ویژگی های مورد علاقه اخترشناسان بر روی ماه، کانالها، مجراها و دره های گدازه ای بر روی سطح ماه هستند که در گذشته های دور به واسطه جاری شدن گدازه های آتشفشانی بر روی سطح ماه به وجود آمده اند. دره هدلی، جایی که فضانوردان آپولو 15 در نزدیکی ان فرود آمدند، مشهورترین این ساختارها است که در نیمکره شمالی ماه قرار داشته و با کمک تلسکوپهای پیشرفته امکان مشاهده آنها وجود دارد.

انسان بر روی ماه

سطح ماه ترکیبی ناهمانگ از خاک نرم و صفحه های گدازه ای است که این ساختار خطاهای دیدی به وجود می آورد که گاه در چشم افراد به شکل چهره انسان دیده می شوند. به گفته همرگرن فرهنگهای مختلف بر روی ماه اشکال مختلفی را می بینند برای مثال چینی ها تصویر خرگوشی را می بینند که از آن به عنوان خرگوش همراه الهه ماه که "چانگه" نام داشته، یاد می کنند.

پستی بلندیهای آتشفشانی

در صورتی که بتوانید صورت انسانی را بر روی ماه ببینید، می توانید برآمدگی ها و فرورفتگی های آبله مانندی را نیز بر روی این صورت مشاهده کنید که در واقع در اثر فعالیتهای آتشفشانی بر روی صورت ماه به وجود آمده اند.

مرکز فضایی گودارد ناسا نیز از مراکزی بوده است که میزبانی برنامه رصد بین المللی ماه را به عهده داشته و برنامه های متعددی را برای افرادی که برای حضور در این رویداد نجومی به این مرکز آمده بودند اجرا کرده است.

طی یکی از این برنامه ها مسافت یاب لیزری مرکز گودارد پرتو لیزری را به سوی مدارگرد اکتشافی ماه بر روی مدار ماه تاباند و حاضران فرصتی استثنایی را برای مشاهده این رویداد زیبا به دست آوردند.

همچنین کودکان و نوجوانانی که در اولین شب رصد جهانی ماه در مرکز فضایی گودارد شرکت داشتند از نزدیک شاهد چگونگی شکل گیری سایه ها بر روی سطح کره ماه و نحوه به وجود آمدن فازهای مختلف همسایه زمین بودند.