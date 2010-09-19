وام قرض الحسنه ودیعه مسکن ناگهان سوددار شد!

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام مسئولان وزارت مسکن، وام 4 تا 12 میلیون تومانی ودیعه مسکن به میزان نامحدود قرار است از ابتدای مهرماه امسال پرداخت شود. این نوع وام به متقاضیانی که قصد ساخت، انبوه‌سازی و تجمیع در بافتهای فرسوده را دارند، پرداخت خواهد شد.

در این میان، احمد صادقی معاون وزیر مسکن و شهرسازی در حالی چندی پیش از قرض الحسنه بودن تسهیلات 4 تا 12 میلیون تومانی ودیعه مسکن خبر داده بود که این مقام مسئول در جدیدترین اظهارات خود، برای این نوع تسهیلات نرخ سود بانکی اعلام کرده است.

صادقی در گفتگو با مهر گفت: وام 4 تا 12 میلیون تومانی ودیعه مسکن، سود 12 درصدی دارد و تنها بخشی از آن توسط دولت به عنوان یارانه به بانک مسکن پرداخت می شود.

وی نرخ سود تسهیلات ودیعه اسکان موقت را همانند تسهیلات مسکن مهر، 12 درصد اعلام کرد و گفت: ساکنان شهرهای کوچک براساس توانایی مالی خود سود کمتری می‌پردازند.

صادقی گفت: نرخ سود این تسهیلات برای تهران 9 درصد، مراکز استانها 7 درصد و سایر شهرستانها 4 درصد در نظر گرفته شده است که دولت یارانه مابه التفاوت تا 12 درصد را به بانک مسکن می پردازد.

به گزارش مهر، باتوجه به اظهارات معاون وزیر مسکن، می توان گفت تسهیلات 4 تا 12 میلیون تومانی ودیعه مسکن فقط برای شهرستانها قرض الحسنه است.

صادقی، قدرت پرداخت را از دلیل اصلی تفاوت نرخ سود در شهرهای مختلف عنوان کرد و گفت: با توجه به بالا بودن میزان ساخت و ساز در شهرهای بزرگ و کلان و قیمت بالا و سرعت فروش املاک در این شهرها توانایی مالی ساکنان شهرهای بزرگ و کلان برای پرداخت سود بیشتر است.

وی افزود: وزارت مسکن و شهرسازی با هدف قرار دادن این گروه از متقاضیان سعی کرده است کمک مالی بیشتری را به کسانی که توانایی های مالی کمتری دارند، ارایه دهد.

به گفته معاون وزیر مسکن و شهرسازی، رقم وام ودیعه مسکن در تهران 12 میلیون تومان، در کلان شهرها 8 میلیون تومان، در مراکز استانها 6 تا 7.5 میلیون تومان و در شهرستانها 4 تا 4.5 میلیون تومان است.