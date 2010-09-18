‌73 درصد روستاهای آذربایجان شرقی آب بهداشتی دارند

کاظم محمدی‌اقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز اظهار داشت: 220 هزار فقره انشعاب در روستاهای آذربایجان شرقی وجود دارد که این میزان 54 میلیون متر مکعب آب استحصالی را مصرف می‌کنند.

وی گفت: جمعیت روستایی آذربایجان شرقی بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن، یک میلیون و 100 هزار نفر است که از این تعداد در دو هزار و 700 روستای استان سکونت دارند.

مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: از این تعداد روستا هزار و 900 روستا بالای 20 خانوار هستند که در اولویت توسعه شبکه آبرسانی قرار دارند.

وی با اشاره به فعالیت گسترده شبکه آب و فاضلاب در روستاهای آذربایجان شرقی اظهار داشت: در حال حاضر هفت هزار کیلومتر خدمات لوله‌کشی آب در روستاهای استان وجود دارد و دو هزار و 130 متر مکعب مخزن در بخش‌های مختلف تهیه شده است.

محمدی‌اقدام تصریح کرد: هزار و 40 چشمه در روستاهای آذربایجان شرقی تحت حفاظت آب و فاضلاب روستایی استان در زمینه تهیه آب شرب سالم قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: برای اینکه این جمعیت از آب سالم بهره‌مند شوند، سالانه بین 16.5 تا 25 میلیارد تومان برای نگهداری از منابع آب هزینه می‌شود.

مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی آذربایجان شرقی گفت: این هزینه کلان در روستاها صورت می‌گیرد تا روستاهای زیرپوشش همواره آب سالم در اختیار داشته باشند و زمینه خدمات‌رسانی به روستاهای دیگر که از این شبکه بهره‌مند نیستند، فراهم شود.

وی گفت: در حال حاضر هزینه انشعاب آب در روستاها یک سوم قیمت شهرهای مجاور بوده که این رقم مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به بودجه لازم برای نگهداری از این تاسیسات، از کارگروه امور زیربنایی استان درخواست کرد تا از محل اعتبارات استانی در این زمینه تصمیمات لارم اتخاذ شود.

وی گفت: در چهار سال اخیر بیش از سه هزار کیلومتر خطوط شبکه و انتقال اجرا، 271 حلقه چاه حفر، بیش از 81 هزار فقره انشعاب واگذار و بیش از 46 هزار مترمکعب مخازن ذخیره احداث شده است.

محمدی‌اقدم، درباره اعتبار و پروژه‌های آبفار آذربایجان شرقی در سال‌جاری نیز اظهار داشت: اعتبار اولیه مصوب برای سال 89 حدود 120 میلیارد ریال است که برای اجرای پروژه‌های متعددی از جمله 250 کیلومتر لوله‌گذاری، حفر و تجهیز 55 حلقه چاه و هشت دهنه چشمه، احداث 9 هزار و 100 متر مکعب مخزن ذخیره آب و ... در سطح 421 روستا هزینه می‌شود.

وی، فرسوده بودن تاسیسات، محدود بودن منابع تامین آب، پایین بودن تعرفه آب روستایی، مشکلات تملک اراضی و عدم تکافوی اعتبار را از مشکلات و چالش‌های فراروی این شرکت برشمرد.