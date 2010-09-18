بنیاد نخبگان از همه نخبگان سراسر کشور حمایت کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد عصر جمعه در دیدار جمعی از جوانان نخبه که در المپیاد ریاضی کره جنوبی موفق به کسب مدال شده‌اند، اظهار داشت: بی‌تردید جوان بالاترین و ارزشمندترین سرمایه ملت محسوب می‌شوند چرا که جوانان کانون امید، شادابی و بالندگی یک ملت هستند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: امروز در سایه حاکمیت اندیشه‌های انقلاب و امام راحل، جوانان و نوجوانان کشورمان در حال بالندگی و شکوفا شدن هستند، با همت بلند، اراده‌های آهنین و نگاه انسانی گام برمی‌دارند و کشورمان هر سال به افق‌های جدیدی دست می‌یابد.

وی خطاب به جوانان با تاکید به اینکه امروز مسئولیت بزرگ تاریخی بر عهده ملت ایران قرار گرفته است، گفت: این مسئولیت فراتر از مسؤولیت‌های شخصی، منطقه‌ای و حتی ملی است چرا که مسؤولیت ملت ایران از متوسط مسؤولیت سایر ملت‌ها به‌خاطر توانمندی و ارزش‌ها و اصول و پیشینه تاریخی، بالاتر است.

احمدی نژاد با تأکید بر اینکه ملت ایران همواره نگاه جهانی داشته است، اظهار داشت: ملت ایران تنها ملتی است که آثار به‌جا مانده از او در سراسر دنیا آثاری فرهنگی و انسانی است. ایرانیان همواره در خدمت علم، فرهنگ و تمدن بشری بوده‌اند و هرگاه اقتداری پیدا کرده‌اند، آن را در راستای گسترش صلح، عدالت و برادری قرار داده‌اند. ملت ایران تنها ملتی است که به صورت یکپارچه در برابر زورگویان عالم ایستاده است و فریاد عدالت سر می‌دهد. ضمن اینکه در درون خود نیز از پیوند و همبستگی عمیقی برخوردار است.

وی با بیان اینکه شرایط جهان نیازمند تغییر و تحولات بزرگی است، خاطر نشان کرد: وضعیت کنونی دنیا علیه همه بشریت است چرا که نظام ظالمانه حاکم، اجازه نمی‌دهد استعدادهای انسان‌ها شکوفا شود و شاید بتوان گفت که بیش از دو سوم جمعیت دنیا از حداقل فرصت لازم برای شکوفایی استعدادهای خود محروم هستند و از نگاه ملتهای جهان تنها ملتی که می‌تواند در این شرایط ظالمانه و ناعادلانه تغییری ایجاد کند، ملت ایران است.

رئیس جمهوردر ادامه با اشاره به فرا رسیدن ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار داشت: مهرماه آغاز مجاهدتی سراسری برای فعالیت‌های علمی است و شخصاً از روز اول مهر و بازگشایی مدارس، احساس شادی و نشاط بی‌نظیری می‌کنم. با بازگشایی مدارس، سراسر کشور را شور، عشق و زیبایی کم‌نظیری فرا می‌گیرد و شاید بتوان گفت ماه مهر گسترده‌ترین حرکت ملی ایرانیان برای آموختن و علم‌آموزی است.

وی در ادامه خطاب به مسؤولان آموزش و پرورش و بنیاد نخبگان اظهار داشت: باید قدرشناس موقعیت، مسئولیت و فرصت خدمتگزاری خود باشید.

احمدی نژاد با اشاره به اهمیت و نقش نظام آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش نقش زمینه‌ساز و پشتیبانی‌کننده را نسبت به سایر دستگاه‌ها دارد و آنچه آینده کشور را رقم می‌زند، نظام آموزش و پرورش کشور است، چرا که اساس کشور بر پایه نیروی انسانی صالح و کارآمدی استوار است که از آموزش و پرورش برخاسته اند.

وی با تأکید بر اینکه در تعلیم و تربیت باید در مرز دانش حرکت شود، تصریح کرد: باید با نگاه عمیق و عالمانه، انسانی‌ترین روش‌ها یعنی ارتباط قلبی و عاطفی بین معلم و دانش‌آموز ترویج و گسترش پیدا کند.

رئیس جمهور با بیان اینکه جامعه فرهنگی کشورمان سرشار از عناصری مؤمن، شجاع، انقلابی و دلسوز هستند، اظهار داشت: اگرچه بالاترین خدمات توسط دستگاه آموزش و پرورش ارائه می‌شود ولی هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و باید به جایی برسیم که حتی یک استعداد در کشور نباشد که فرصت شکوفایی پیدا نداشته باشد.

وی خطاب به مسئولان بنیاد نخبگان نیز گفت: بنیاد نخبگان باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که هر نخبه‌ای در هر جای کشور به پشتیبانی نیاز داشت، بنیاد نخبگان در آن نقطه حضور پیدا کرده و از وی حمایت کند.

در این مراسم چهار نفر از دانش‌آموزان دبیرستان نمونه دولتی رشد منطقه 16 تهران که در المپیاد ریاضی کره جنوبی موفق به کسب مدال نقره شده بودند، مدال‌های خود را به رییس‌جمهور اهدا کردند.



