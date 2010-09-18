اجرای گروه کامکارها قابل دفاع است

هوشنگ کامکار ضمن بیان این مطلب در خصوص انتقادهای وارد شده به کم و کیف برگزاری این کنسرت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : به اعقتادمن مجموع کنسرت هایی که طی دو روز برگزار شد اجراهای موفقی بود، این موفقیت به ویژه در تکنوازی و بداهه نوازی سازهای موسیقی ایران بیشتر به چشم می خورد و خوشبختانه تماشاگران راضی از سالن بیرون رفتند.

مدیر هنری گروه موسیقی کامکار در پاسخ به این سئوال که چرا در بخش موسیقی کردی، ملودی هایی از موسیقی لری نیز شنیده می شد گفت : هدف اصلی گروه از اجرای این بخش تنها ملودی موسیقی کردی نبود بلکه از ابتدا درنظر داشتیم موسیقی مناطق غرب کشور را روی صحنه ببریم و به همین دلیل هم بود که ملودی موسیقی اروامان، سورانی،سنندج ، کرمانشاه و لری را در بخش دوم این اجرا گنجاندیم.

وی در ادامه به کنسرت این گروه موسیقی در سلیمانیه عراق اشاره کرد و گفت : طبق برنامه ریزی انجام شده بنا داریم 15 و 17 مهرکنسرتی را با آواز عدنان کریم اجرا کنیم در مجموع این کنسرت ها آثار گروه کامکار اجرا می شود و در ادامه قطعاتی از ملودی موسیقی کردستان عراق با آواز عدنان اجرا می شود.

هوشنگ کامکار در پایان به انتشار دو آلبوم اشاره کرد و گفت : به تازگی آلبوم " روح افزا" که به تکنوازی های ویولن پدرم اختصاص دارد منتشر شده است این آلبوم شامل تکنوازی هایی به سبک استاد صبا است آلبوم دیگر "باله دو هزار یک شب" نام دارد و اثری بی کلام از قطعات باله شهرزاد کورساکوف است که ملودی های آن برای اولین بار با سازهای موسیقی ایرانی اجرا شده است این آلبوم در سال 2001 به پیشنهاد یک فیلمساز مشهور لبنانی به نام عبدالحلیم کاراکالا به من سفارش داده شد مجموع قطعات آن دربرگیرنده موسیقی تلفیقی است.