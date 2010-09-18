عدم ارائه گزارش از اجرای برنامه ها تصمیمات اشتباه را ابقاء می کند

غفار اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درخصوص گزارش هیئت تحقیق و تفحص از برنامه چهارم توسعه اظهارداشت: به دلیل تداخل کار این هیئت با بررسی برنامه پنجم در کمیسیون تلفیق، هیئت کار خود را پس از پایان بررسی برنامه پنجم در کمیسیون تلفیق از سر خواهد گرفت تا گزارش نهایی را در صحن مجلس ارائه دهد.

وی گفت: در این مدت البته مشاوران ما در مرکز پژوهشهای مجلس کار خود را در بررسی گزارش های دستگاههای اجرای و گزارش دستگاههای نظارتی انجام داده اند .

اسماعیلی تصریح کرد: گزارش هیئت باید ابتدا نهایی شده و سپس به صحن مجلس ارائه شود تلاش ما این است که این گزارش هرچه زودتر به دست نمایندگان برسد تا نمایندگان اطلاع کافی از عملکرد دولت در برنامه چهارم داشته و از نقاط ضعف و قوت برنامه چهارم آگاه شوند.

رئیس هئیت تحقیق و تفحص از برنامه چهارم یادآور شد: عدم ارائه گزارش از برنامه توسعه مشکلی است که در چند سال اخیر رخ داده و بهتر است دولت این روند را اصلاح کند.

وی گفت: بی توجهی به انجام این وظیفه قانونی خود اشکال بزرگی است که چرایی آن را هم ما نمایندگان مجلس نمی دانیم و بهتر است دولت پاسخ دهد که چرا تا کنون از ارائه گزارش برنامه سر باز زده است.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: وقتی از برنامه ای که در کشور در حال اجراست گزارشی داده نمی شود، ذهن مجلس نسبت به اشکالات و نواقص قانونی آن برنامه بسته است و بی شک اگر خود مجلس تحقیق و تفحص نداشته باشد این اشکالات و تصمیمات اشتباه در برنامه های بعدی هم ابقاء خواهد شد و خود مشکلی بزرگتر می شود.

وی با بیان اینکه گاهی اشکال از نحوه قانون گذاری است ، گفت : درست است که در برنامه چهارم موارد زیادی بر زمین مانده و اجرایی نشده است اما در قانون گذاری هم اشکالاتی بوده که باید برطرف شود و یکی از راههای حل این مشکلات ارائه گزارش از روند اجرای برنامه است که مجلس همچنان امیدوار است تا دولت در برنامه پنجم به طور سالانه گزارش برنامه را ارائه کند.