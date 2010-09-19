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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۴۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

هر استان یک مدرسه فوتبال دارد

هر استان یک مدرسه فوتبال دارد

مدیر کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه هم اکنون در هر استان یک مدرسه فوتبال فعالیت می کند گفت:مدارس فوتبال تنها در قالب مدرسه هیئت امنایی فعالیت می کنند.

منوچهر بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مدارس فوتبال در قالب یک مدرسه هئیت امنایی راهنمایی در هر استان راه اندازی شده اند، گفت: نحوه فعالیت این مدارس همانند سایر مدارس راهنمایی دیگر است اما کلاسهای تخصصی فوتبال را همراه با معلمان متخصص و مجرب در ساعتهای فوق برنامه دارند.

پیش از این معاون آموزش متوسطه از ایجاد مدارس فوتبال خبر داده بود.

مدیرکل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش افزود: مدارس فوتبال تنها در قالب مدرسه هئیت امنایی فعالیت می کنند و دانش آموزان در صورت علاقه و استعداد می توانند در کلاسهای آن شرکت کنند.

بهمنی تاکید کرد: قطعا این مدارس در راستای کمک به ورزش پایه فوتبال و شناخت و کشف استعدادهای برتر دانش آموزی در سالهای بعد گسترش می یابد.

کد مطلب 1153428

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