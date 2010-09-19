مرجانهای چابهار به دلیل کم دقتی در حین انتقال آسیب جزئی دیده اند

محمد باقر صدوق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تدوام نظارت کارشناسان دریایی سازمان محیط زیست بر فعالیت شرکت مشاور و مجری انتقال مرجانها برای توسعه بندر تجاری شهید بهشتی در چابهار افزود: کار جابه جایی در حال حاضر خوب پیش می رود و نظارتهای کیفی افزایش یافته است و به زودی بازدیدی رسمی ازعملیات انتقال انجام می دهیم.

وی اضافه کرد: روند انتقال مرجانها به دلیل شرایط سخت گلسنگها به آرامی پیش می رود و در حال حاضر بیشتر مرجانهای سنگی کوچک جابه جا می شوند اما برای مرجانهای بسیار بزرگ به دلیل اینکه نمی توان آنها را با قایق جابه جا کرد با مشکل مواجهیم که باید دید توان شرکت مشاور چگونه است.

وی ضمن تاکید بر روند مثبت عملیات انتقال به حساسیت بالای مرجانها اشاره و اظهار داشت: مشاوران در محل حضور دارند و هر جا دقت کافی در این انتقال صورت نگرفت تذکرات تخصصی لازم را می دهند و اگر لازم باشد مانع انتقال می شوند.

نبوی اضافه کرد: مرجانها شدیدا به شرایط محیطی حساس هستند و باید مراقب گرما زدگی، شوری آب، کدورت و دیگر مشکلات در حین انتقال بود چرا که بروز این شرایط به سادگی می تواند مرجانها را از بین ببرد.

معاون محیط دریایی سازمان محیط زیست گفت: گزارش دقیقی از درصد انتقال انجام شده در چابهار به دستمان نرسیده اما نشانه ها و شواهد از ادامه عملیات انتقال مرجانها تا سه ماه شاید هم بیشتر حکایت می کند.