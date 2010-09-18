به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، "هونگ میونگ بو"، سرمربی تیم فوتبال امید کره‌جنوبی فهرست تیم این کشور برای بازی‌های آسیایی گوانگجو را انتخاب کرد.

در این فهرست نام دو بازیکن بالای 20 سال هم دیده می شود. "پارک چو یونگ"، بازیکن تیم موناکوی فرانسه و "میک جونگ وو"، بازیکن تیم گوانگجو سانگمو دو بازیکنی هستند که تیم کره جنوبی را در بازی‌های آسیایی همراهی می‌کنند.

میونگ بو پس از انتشار فهرست بازیکنان تیم کره جنوبی گفت: هدف اصلی ما کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی گوانگجو است. ما از سال 1984 موفق نشده‌ایم عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کنیم.

وی درباره دعوت از پارک چو یونگ به اردوی تیم فوتبال امید کره جنوبی گفت: اگرچه حضور در جام ملت‌های آسیا برای پارک در اولویت است اما من خوشحالم که او قصد دارد در بازی‌های آسیایی هم شرکت کند.