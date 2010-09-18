اطلاعات اقتصادی 17 هزار نفر در آذربایجان غربی ناقص است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد جوان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این افراد به علت اشتباه وارد کردن سریال شناسنامه، شماره ملی، اقلام اطلاعاتی مربوط به خانوار و ازدواج و فوت احراز هویت نشده اند.

وی با اشاره به اینکه در این راستا اجرای طرح راست آزمایی اطلاعات مربوط به فرم اطلاعات اقتصادی خانوارها از امروز همزمان با سراسر کشور در آذربایجان غربی آغاز شد، بیان داشت: به این منظور مردم می توانند به مدت یک هفته با ورود به سایت سازمان ثبت احوال کشور و یا ثبت احوال استان اطلاعات وارد شده خود را اصلاح کنند.

مدیر کل ثبت احوال آذربایجان غربی همچنین خاطر نشان کرد: طرح مکانیزه کردن شناسنامه ها نیز در استان با ارائه شناسنامه جدید به افرادی که برای الصاق عکس و یا تعویض شناسنامه مراجعه کنند، انجام می شود.