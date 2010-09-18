662 ویژه برنامه هفته دفاع مقدس در زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مجید ارجمند فر ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: برگزاری رژه نمایش اقتدار نیروهای مسلح، نمایشگاه توانمندی ها، امکانات و تجهیزات نظامی در زمینی به مساحت 12 هزار و 500 متر مربع، برگزاری همایش رزمندگان شهید با سه هزار و 500 نفر رزمنده در هفت شهرستان و مرکز استان از جمله برنامه های هفته دفاع مقدس زنجان است.

فرمانده سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان همچنین ادامه داد: رزمایش عملیات بیت المقدس چهار با هدف دست یابی به عقبه دشمن و انهدام دشمن و تسهیل عملیات های آینده در سد گاوازنگ از چهارم تا هفت مهرماه با ظرفیت هفت هزار نفر بیش بینی شده که لحظه به لحظه عملیات را قصه گویی می کند.

وی مراسم برگزاری تجلیل از زنان ایثار گر در هشت مهر مهر ماه، راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی سپاه، راه اندازی گروه تلویزیون بسیج، برگزاری صبحگاه مشترک سپاه و ارتش، سخنرانی فرماندهان در مدارس و دانشگاهها، ارائه خدمات رایگان در درمانگاههای سپاه، اعزام پزشکان بسیجی به مناطق محروم، برگزاری یادوراه شهداءتجلیل از خانواده های دو شهید، برگزاری مسابقات ورزشی، برگزاری حجاب و عفاف برای بانوان، برگزاری ایستگاه های صلواتی همایش رزمندگان و پیشکسوتان را از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس بر شمرد.

سردار ارجمندفر در ادامه سخنان خود با اشاره به فشارهای غرب علیه ایران گفت: درطول 31 سال گذشته دشمن با توطئه های مختلف درصدد براندازی نظام ولایی و اعتقادی ایران بوده اما در سایه الطاف الهی همواره ناکام بوده است.

وی یادآور شد: مردم ایران در جنگ فاقد هر گونه سلاح و امکانات جنگی بودند اما با اعتقاد و پیروی از ولایت فقیه و ایمان راسخ توانستند در هشت سال دفاع مقدس در مقابل توطئه های دشمن ایستادگی کنند.

سردار رجمند فر اظهار داشت: با پیروی از رهبری و اقتدار و برادری می توان نسبت به تهاجم دشمن مقتدر باشیم و پیام وحدت و برادری خود را جهان غرب ارائه دهیم و در راستای تهدیدات نرم دشمن پایدار و مقاوم ایستادگی کنیم.

سردار ارجمند فر همچنین در ادامه اهانت به قرآن کریم را محکوم کرد و گفت: دشمن از عظمت و اقتداری ایران که در اقصی نقاط و جوامع بشری دنیا وجود دارد ترس و واهمه دارد و لذا در راستای تضعیف نظام اسلامی، ایمان و دین کشور ایران را مورد هدف قرار داده است.

فرمانده سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود از عضویت 250 هزار نفر در بسیج یاد کرد و افزود: این نیروها در قالب گروه های هفت گانه سازماندهی شده اند.

سردار ارجمند فر، نشر ارزشهای دفاع مقدس را بهترین دستاورد برای جوانان عنوان کرد و گفت: جوانان و مردم با مسائل دفاع مقدس آشنا می شوند لذا در راستای توسعه و پیشرفت این دستاورد ماه دروس آمادگی دفاعی در مدارس و دانشگاهها ارائه می شود.