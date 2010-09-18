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۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۲۱

"از خدایان و انسان‌ها" نماینده فرانسه در اسکار شد

"از خدایان و انسان‌ها" نماینده فرانسه در اسکار شد

فیلم "از خدایان و انسان‌ها" ساخته زاویه بووا به عنوان نماینده سینمای فرانسه در رقابت برای جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ورایتی این فیلم که در جشنواره کن جوایزی دریافت کرد به ماجرای واقعی حضور هشت کشیش فرانسوی در کوهستانهای الجزایر و مشکلاتی که جانشان را به خطر می‌اندازد پرداخته است.

"از خدایان و انسان‌ها" هفتمین ساخته بووا است که در سال 2005 برای فیلم "ستوان کوچک" جایزه سینمای اروپای جشنواره ونیز را به خود اختصاص داده بود. پارسال فیلم "پیشگو" ساخته ژاک اودیار از سوی سینمای فرانسه به آکادمی اسکار معرفی شده بود که در میان پنج نامزد نهایی دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی زبان قرار گرفت.

هیئت انتخاب نماینده سینمای فرانسه در رقابت‌های اسکار 2010 عبارت بود از تیری فرمو مدیر جشنواره کن، آلن ترزن رئیس آکادمی سزار فرانسه، ژان مورو بازیگر کهنه‌کار فرانسوی، کاستا گاوراس و رژیس وارنیه دو فیلمساز سینمای فرانسه.
 

کد مطلب 1153446

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