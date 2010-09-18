کاهش 30 در صدی کشف مواد مخدر در آذربایجان شرقی

سرهنگ محمد راستی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز، اظهار داشت: در پنج ماه نخست سال‌جاری مجموعا 830 کیلوگرم از انواع مواد مخدر توسط پلیس‌های مبارزه با مواد مخدر استان کشف شده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل 30 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: مواد مخدر کشفی شامل 28 کیلو و هشت گرم کراک و شیشه، تریاک 535 کیلوگرم و حشیش 258 کیلوگرم در مدت پنج ماه کشف شده است.

به گفته این مقام مسئول، در این مدت 65 دستگاه انواع خودرو، 275 عدد پایپ و وافور از عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به اینکه تعداد دستگیر شدگان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل چهار درصد افزایش یافته است، خاطر نشان کرد: طی این مدت یک‌هزار و 701 نفر از عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر دستگیر و در قالب یک هزار و 419 فقره پرونده به محاکم قضایی تحویل داده شدند.

راستی تصریح کرد: یگان‌های عملیاتی در مرکز مبارزه با مواد مخدر و شهرستان‌های تابعه در پنج ماه سال جاری یک‌هزار و 300 مرحله عملیات پاکسازی و دستگیری داشته که در مقایسه به مدت مشابه سال قبل 10درصد افزایش داشته است.