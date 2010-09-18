شکایت دایی به فیفا حق طبیعی اوست/ امیدوارم حق به حقدار برسد

علیرضا صالحی درگفتگو با خبرنگارمهر، درمورد طرح شکایت پرونده علی دایی درکمیته قضایی فیفا اظهار داشت : این حق علی دایی است که چانچه احساس می کند به حقش درخصوص همکاری با فدراسیون فوتبال نرسیده ، شکایت خود را از طریق مراجع بالاتر پیگیری کند چرا که از قدیم گفته اند "حق گرفتنی است."

وی در مورد اینکه اساسا فیفا به منازعات داخلی فوتبال کشورها رسیدگی می کند یا نه اظهار داشت : مطابق ماده 64 اساسنامه فدراسیون فوتبال درصورتیکه هریک ازطرفین دعوی نسبت به رای صادره از سوی رکن قضایی فدراسیون های ملی معترض باشند، می توانند جهت قضاوت نهایی به فیفا مراجعه کنند .

رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال اضافه کرد: قضاوت درمورد اینکه پرونده های ارجاعی تا چه اندازه در فیفا قابلیت رسیدگی دارد برعهده همین ارگان است و کمیته قضایی این مجموعه صلاحیت دخالت در چنین پرونده هایی را تعیین می کند.

صالحی با دفاع مجدد از رای کمیته استیناف در مورد پرونده شکایت علی دایی از فدراسیون فوتبال تصریح کرد: اعضای کمیته استیناف براساس مدارک، محتویات و مستندات موجود در پرونده و بررسی های جامع به محق نبودن دایی برای دریافت مطالبات جدید از فدراسیون فوتبال رسیدند و از این رای دفاع می کنیم.

وی با بیان اینکه به عنوان یک قاضی دلیلی ندارد که افکار عمومی را نسبت به رای صادر شده توجیه کنم اظهار داشت: این پرونده کاملا یک بحث حقوقی پیچیده است و مطرح کردن آن در برنامه 90 صحیح نبود و تصور می کنم یک طرفه به قاضی رفتن این برنامه بر پیچیدگی ها و ابهامات ذهنی افکار عمومی اضافه کرد.

رئیس کمیته استیناف با بیان اینکه پرونده علی دایی تجربه ویژه ای در فعالیت حرفه ای وی محسوب می شد تصریح کرد: در این پرونده با تجربیات تازه ای روبرو شدم که شخصا برایم تازگی داشت ولی در نهایت بدون هرگونه جانبداری و فارغ از هرگونه جهت گیری به اعلام رای پرداختیم که البته شاید رای صادره نظر آقای دایی را تامین نکرده باشد.

صالحی درپایان با اشاره به اینکه از ارجاع پرونده دایی به فیفا خوشحال می شوم چرا که اگر ایشان به زعم خودشان در این پرونده محق باشند به حق شان خواهند رسید، اظهار داشت: درصورت طرح این پرونده در فدراسیون بین المللی فوتبال، کمیته انضباطی فیفا از فدراسیون فوتبال نسبت به ارائه مستندات خود استعلام می کند که رکن قضایی فدراسیون متن قرارداد ها و متمم های موجود را در این زمینه ارائه خواهد کرد.