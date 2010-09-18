رکورد خرید و ذخیره سازی گندم در زنجان شکسته شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، پرویز خالقی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از آغاز فصل خرید تاکنون بیش از 363 هزار تن گندم مازاد بر مصرف از کشاورزان استان خریداری شده که این مقدار و ذخیره گندم در طول تاریخ استان بی سابقه بوده است.

وی با اشاره به اینکه بیش از این بیشترین مقدار خرید گندم مربوط به سال 1385 است گفت: امسال مقدار 247 هزار تن گندم توسط مراکز خرید مستقیم شرکت و مقدار 16 هزار تن توسط بخش خصوصی خریداری گردیده است.

خالقی همچنین میزان پرداختی بابت خرید مستقیم شرکت گفت: تاکنون بیش از 1041 میلیارد ریال به حساب کشاورزان گندم کار استان واریز شده است .

خالقی تصریح کرد : مرکز خرید سیلوی روباز ولایت سلطانیه کماکان آماده خرید گندم از کشاورزان است.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 استان زنجان از افزایش 67 درصدی خرید گندم در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد.

خالقی افزود: از آغاز فصل خرید گندم سال جاری زراعی در استان بیش از 357 هزار تن گندم از کشاورزان زنجانی خریداری شده است.

وی ادامه داد: این مقدار خرید گندم به نسبت سال گذشته که 238 هزار تن می باشد رشد 67 درصدی را نشان می دهد.



خالقی اضافه کرد: با تلاش های صورت گرفته و همکاری و حمایت مسئولان 80 هزار تن گندم مازاد بر نیاز استان به سایر استانهای کشور حمل شده است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر نیز هیچ گونه مشکلی در استان برای خرید گندم کشاورزان وجود ندارد.

