رکورد خرید و ذخیره سازی گندم در زنجان شکسته شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، پرویز خالقی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از آغاز فصل خرید تاکنون بیش از 363 هزار تن گندم مازاد بر مصرف از کشاورزان استان خریداری شده که این مقدار و ذخیره گندم در طول تاریخ استان بی سابقه بوده است.
وی با اشاره به اینکه بیش از این بیشترین مقدار خرید گندم مربوط به سال 1385 است گفت: امسال مقدار 247 هزار تن گندم توسط مراکز خرید مستقیم شرکت و مقدار 16 هزار تن توسط بخش خصوصی خریداری گردیده است.
خالقی همچنین میزان پرداختی بابت خرید مستقیم شرکت گفت: تاکنون بیش از 1041 میلیارد ریال به حساب کشاورزان گندم کار استان واریز شده است .
خالقی تصریح کرد : مرکز خرید سیلوی روباز ولایت سلطانیه کماکان آماده خرید گندم از کشاورزان است.
مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 استان زنجان از افزایش 67 درصدی خرید گندم در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد.
خالقی افزود: از آغاز فصل خرید گندم سال جاری زراعی در استان بیش از 357 هزار تن گندم از کشاورزان زنجانی خریداری شده است.
خالقی اضافه کرد: با تلاش های صورت گرفته و همکاری و حمایت مسئولان 80 هزار تن گندم مازاد بر نیاز استان به سایر استانهای کشور حمل شده است.
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