به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست شیوا ارسطویی و علی مسعودینیا حضور خواهند یافت و درباره این اثر و ویژگیهایش سخن میگویند.
سهند آقایی متولد 1366 علاوه بر سرودن شعر به کار ترجمه نیز مشغول است. عبدالقادری از جنگل آمده بود" در زمستان 1388 از سوی انتشارات "جوانه توس" به چاپ رسیده است. پیش از این نیز کتاب "شبان سرزمینهای زخم" از وی منتشر شده است.
علاقهمندان برای حضور در این نشست میتوانند ساعت 17 به سالن اجتماعات کانون ادبیات ایران به نشانی خیابان مفتح جنوبی، روبهروی ورزشگاه شیرودی، خیابان اردلان، شماره 25 مراجعه کنند.
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