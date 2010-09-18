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۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۵۲

"عبدالقادری از جنگل آمده بود" به کانون ادبیات ایران می‌آید

"عبدالقادری از جنگل آمده بود" به کانون ادبیات ایران می‌آید

مجموعه شعر "عبدالقادری از جنگل آمده بود" سروده سهند آقایی دوشنبه 29 شهریور در دویست‌و نود و یکمین نشست کانون ادبیات ایران بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست شیوا ارسطویی و علی مسعودی‌نیا حضور خواهند یافت و درباره این اثر و ویژگیهایش سخن می‌گویند.

سهند آقایی متولد 1366 علاوه بر سرودن شعر به کار ترجمه نیز مشغول است. عبدالقادری از جنگل آمده بود"  در زمستان 1388 از سوی انتشارات "جوانه‌ توس" به چاپ رسیده  است. پیش از این نیز کتاب "شبان سرزمینهای زخم" از وی منتشر شده است.

علاقه‌مندان برای حضور در این نشست می‌توانند ساعت 17 به سالن اجتماعات کانون ادبیات ایران به نشانی خیابان مفتح جنوبی، روبه‌روی ورزشگاه شیرودی، خیابان اردلان، شماره 25 مراجعه کنند.
 
کد مطلب 1153465

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