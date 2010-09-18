سامانه نوبت دهی مکانیزه به مشترکان آبفای همدان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی رحیمی‌فر پیش از ظهر شنبه در آئین راه اندازی این سامانه افزود: سامانه نوبت دهی به مشترکان با 40 میلیون ریال اعتبار به بهره برداری رسیده است.

وی اضافه کرد: این سیستم شامل یک دستگاه مرکزی اخذ شماره وسه عدد مانیتور جهت اطلاع رسانی تصویری با پیش بینی شعارهای صرفه جویی در شش باجه به صورت مکانیزه و سیستم صوتی مناسب جهت خوانش شماره در انتظار، آماده خدمات رسانی به مردم است.

رحیمی با بیان اینکه این سیستم تا شماره هزار را واگذار می کند اظهار داشت: آغاز نوبت به مشترکان از شماره 100 است و با سیستم صوتی مناسبی که پیش بینی شده اطلاع رسانی لازم صورت می گیرد.

وی گفت: سامانه نوبت دهی با هدف تسهیل در امور مشترکان راه اندازی شده و با توجه به مراجعات بیش از حد مشترکان به این حوزه و لزوم نظم دهی و سامان بخشی به این مجموعه، تمامی باجه ها موظف به انجام همه امور مرتبط با مشترکان هستند.