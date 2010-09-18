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۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۵۶

سامانه نوبت دهی مکانیزه به مشترکان آبفای همدان راه اندازی شد

سامانه نوبت دهی مکانیزه به مشترکان آبفای همدان راه اندازی شد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان از راه اندازی سامانه خدمات نوبت دهی مکانیزه به مشترکان امور آبفای همدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی رحیمی‌فر پیش از ظهر شنبه در آئین راه اندازی این سامانه افزود: سامانه نوبت دهی به مشترکان با 40 میلیون ریال اعتبار به بهره برداری رسیده است.

وی اضافه کرد: این سیستم شامل یک دستگاه مرکزی اخذ شماره وسه عدد مانیتور جهت اطلاع رسانی تصویری با پیش بینی شعارهای صرفه جویی در شش باجه به صورت مکانیزه و سیستم صوتی مناسب جهت خوانش شماره در انتظار، آماده خدمات رسانی به مردم است.

رحیمی با بیان اینکه این سیستم تا شماره هزار را واگذار می کند اظهار داشت: آغاز نوبت به مشترکان از شماره 100 است و با سیستم صوتی مناسبی که پیش بینی شده اطلاع رسانی لازم صورت می گیرد.

وی گفت: سامانه نوبت دهی با هدف تسهیل در امور مشترکان راه اندازی شده و با توجه به مراجعات بیش از حد مشترکان به این حوزه و لزوم نظم دهی و سامان بخشی به این مجموعه، تمامی باجه ها موظف به انجام همه امور مرتبط با مشترکان هستند.

کد مطلب 1153478

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