به گزارش خبرنگار مهر در قم، در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه که پیش از ظهر شنبه در مدرسه فیضیه قم با حضور علما و اساتید حوزه، جمع کثیری از طلاب و حضرات آیات نوری همدانی و مرتضی مقتدایی برگزار شد، از طلاب ممتاز سال گذشته تقدیر به عمل آمد.



معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در این مراسم طی سخنانی با تبریک سال جدید تحصیلی از افزایش تقاضای جوانان برای ورود به حوزه‌های علمیه خبر داد و گفت: هرساله انبوه تقاضای ورود به حوزه‌های علمیه را داریم که سال به سال این تقاضاها در حال افزایش است.



حجت الاسلام علی عباسی خاطرنشان کرد: امروز جوانان تحصیل کرده با رغبت تمام به سوی حوزه‌های علمیه تمایل دارند و در این راستا هرساله جمع عظیمی از این جوانان برای ورود به حوزه‌ها ثبت نام می‌کنند.



پذیرش 10 هزار نفر در حوزه علمیه



وی با بیان اینکه سالیانه در حدود 30 هزار نفر متقاضی ورود به حوزه علمیه قم هستند، اظهار داشت: با توجه به اینکه ظرفیت پذیرش حوزه علمیه قم محدود است نمی‌توان از تمام این ظرفیت عظیم جوانان برای ورود به حوزه استفاده کرد و باید به ایجاد ظرفیت در حوزه‌ها توجه ویژه‌ای بشود.



معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه از پذیرش 10 هزار نفر در حوزه علمیه خبر داد و افزود: بالغ بر هزار نفر از این افراد در قم و بقیه در مدارس علمیه دیگر شهرستان‌ها پذیرش شده اند.



وی با اشاره به برگزاری امتحانات ورودی برای افراد پذیرش شده در حوزه‌های علمیه اظهار داشت: طلابی که وارد حوزه می‌شوند یک دوره امتحانی را طی می‌کنند که این دوره در گذشته در سه ماه اول سال تحصیلی انجام می‌شد و اگر کسی نمی‌توانست آن را طی کند از حوزه جدا می‌شد.



عباسی افزود: اما با توجه به مشکلات جداشدن افراد از حوزه و عواقبی که این کار داشت، امسال این دوره کوتاه‌تر شده و در یک ماه، آن هم در تابستان اجرا شد.



وی با اشاره به برگزاری امتحانات پذیرش سال تحصیلی جدید در اردیبهشت‌ماه گفت: فعالیت‌های ابتدایی برای ثبت‌نام هم پس از امتحانات ورودی به سرعت انجام گرفت و پس از آن امتحانات ابتدایی در اکثر مدارس علمیه انجام شد تا قبل از ورود به سال تحصیلی جدید این دوره‌ها انجام شود.



کمبود استاد مجرب در شهرستان‌ها



معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ادامه داد: با توجه به اینکه تکیه نظام تعلیم و تربیتی حوزه‌های علمیه بر اساتید است، با این حال در حوزه‌های شهرستان‌ها کمبود اساتید مجرب و آموزش دیده به شدت احساس می‌شود.



وی با تأکید بر اینکه تکیه نظام تعلیم و تربیت حوزه‌های علمیه بر اساتید است، گفت: با این حال در حوزه‌های شهرستان‌ها کمبود اساتید مجرب به شدت احساس می‌شود که باید این مشکل برطرف شود.



عباسی افزود: در این راستا از ابتدای سال تاکنون 850 نفر تشکیل پرونده علمی برای تدریس داشتند که 450 نفر از آنها آزمون‌های لازم را گذرانده‌اند و تعدادی هم به مدارس علمیه سطح کشور اعزام شده‌اند.



سامانه جدید آموزشی در مدارس علمیه آغاز به کار می‌کند



معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه با بیان اینکه سامانه‌های جدید آموزشی در مدارس علمیه سراسر کشور در حال ایجاد است، گفت: به تازگی در حال راه اندازی سیستم ویدیوکنفرانس در مراکز حوزه علمیه هستیم و پس از آزمایش این طرح راه اندازی خواهد شد.



وی تصریح کرد: در حال حاضر ارتباط مستمر آنلاین با مدارس علمیه سراسر کشور داریم و حتی سوالات آزمون‌های هم قبل از آزمون از این طریق ارسال می‌شود.



عباسی با اشاره به تشکیل پرونده‌های دیجیتالی برای طلاب مدارس علمیه سراسر کشور، بیان داشت: تاکنون 350 هزار برگ و اوراق امتحانی طلاب وارد سیستم ارزیابی آنلاین شده و بقیه موارد هم در حال ورود به سیستم پرونده‌های دیجیتالی است.



وی با تأکید بر اینکه تحولات بسیار خوبی در مدارج علمی و پایان نامه‌های طلاب ایجاد شده است، گفت: بحث مدارج علمی و پایان نامه‌ها رونق خوبی پیدا کرده و زمینه تخصصی شدن آن ها فراهم شده است.



معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه گفت: در حال حاضر نزدیک به 18 رشته جدید در دست بررسی برای ایجاد در حوزه های علمیه هستند و امیدواریم با تأسیس این رشته‌های جدید نیازهای نظام اسلامی برطرف شود.



حوزه‌های علمیه رشد چشمگیری داشته‌اند



عباسی ادامه داد: با بیان اینکه در سال‌های گذشته حوزه های علمیه شاهد تحولات ارزشمندی بوده است، اظهار داشت: این تحولات در حوزه علمیه قم نمود بیشتری داشته چرا که حوزه علمیه قم کانون ارزش‌ها در کشور ما است.



وی ادامه داد: علی رغم مشکلات، کمبودها، موانع و راه‌های نرفته متعددی که باقی مانده، اقدامات بسیار خوبی توسط مدیران و برنامه ریزان حوزه‌های علمیه انجام شده است.



معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه شکل گیری نظام سیاست گذاری در سال های اخیر در حوزه های علمیه را از برکات عظیم این چند سال عنوان کرد و افزود: تشکیل شورای عالی حوزه های علمیه که مسئولیت سیاستگذاری حوزه‌ها را بر عهده گرفته و یک نهاد قانونی جامع برای تعیین مقررات لازم برای اداره حوزه ها است از جمله این برکات ارزشمند است.