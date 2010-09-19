علایی: تحلیل سالهای پایانی جنگ دشوار است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی تاریخ نگاری دفاع مقدس و نقش خاطره نویسی در آن، روز چهارشنبه 24 شهریورماه با حضور حسین علایی، محمد درودیان و عبدالحسین مفید در روزنامه خبر برگزار شد.

حسین علایی میزان کتابهای خاطرات را نسبت به افرادی که در سالهای جنگ حضور داشتند اندک دانست و گفت: در زمینه فرماندهان کتاب خاطره بسیار کم داریم و اکثر فرماندهان ما خاطره ننوشتند که دلیل این امر کاملاً در خدمت جنگ بودن و یادداشت نکردن مسائل خصوصی است.

مشاور عالی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: خاطراتی که در حال حاضر نگاشته می‌شود مفید و موثر هستند ولی چند ایراد دارند. اول اینکه نگارش خاطره در زمان حال با توجه به گذشت سالها از وقایع جنگ موجب اشتباه کردن در تاریخ وقایع می‌شود و این در تفسیر و تحلیل مشکل ایجاد خواهد کرد. دوم اینکه بعضی از خاطره‌ها با قضاوت شخصی همراه است. این قضاوت متناسب با دانش و اطلاعات فرد است.

وی افزود: مثلاً فردی که به دلیل انبوه نیروهای دشمن یک گردان را چندین لشگر عنوان می‌کند که این موضوع باعث مشکل خواهد شد. مشکل سوم این است که بعضی خاطره را به نقل از دیگران و با استفاده از شنیده‌ها می‌گویند. بنابراین از تمام خاطرات دفاع مقدس نمی‌توان به عنوان سند تاریخی بهره برد. مشکل دیگر این که خیلی از چهره‌های موثر جنگ مانند شهید خرازی، تیمسار نیاکی از ارتش و احمد کاظمی - با اینکه بعد از جنگ به شهادت رسید - ولی خاطرات مدونی ندارند.

تحلیل سالهای پایانی جنگ دشوار است

مشاور عالی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: نوشتن وقایع یک نسل به گذشت زمان احتیاج دارد. باید نسل بعدی درباره نسل فعلی بنویسد. نسلی که شاهد ماجراست نسبت به بعضی وقایع تعصب دارد ولی نسل بعدی به دیده بی‌طرفی به ماجرا نگاه می کند و آن تعصب را ندارد. در حال حاضر تحلیل وقایع سالهای پایانی جنگ کار دشواری است چون عده‌ای سوال غیر علمی "چه کسی امام را مجبور به خوردن جام زهر کرد؟" ایجاد مشکل کرده‌اند و امکان زدن اتهام به افراد وجود دارد. این سوال غیر کارشناسی است و کمکی به تحلیل وقایع نخواهد کرد.

علایی گفت: در حال حاضر کتاب درباره دفاع مقدس زیاد چاپ می‌شود ولی هیچ کتابی به عنوان مرجع معرفی نمی‌شود. باید سعی کنیم افرادی را که در متن جنگ حضور داشته اند ترغیب به نوشتن خاطرات کنیم تا در آینده قضاوت درباره این دوره مهم تاریخ ایران مشخص و بدون ابهام باشد. موضوع نگارش تاریخ توسط نسل بعدی یک حسن دارد و یک نقض. حسن قضیه همان عدم تعصب در نوشتن است و عیب مسئله هم این است که فاصله از یک مقطع تاریخی امکان اغفال در زمینه برخی حادثه ها و جا افتادن آن ها را فراهم می‌کند.

وی با انتقاد از کمبود برپایی نشستهای خبری درباره مسائل تاریخی به خصوص دفاع مقدس گفت: در شرایط فعلی با توجه به تاثیر زیاد رسانه‌ها این نهاد‌ها باید در زمینه‌های مرتبط اطلاع رسانی کنند. البته اطلاع رسانی و گفتگو باید با افراد متخصص و نیروهایی که در جنگ بوده‌اند انجام شود.

سردار محمد درودیان پژوهشگر و کارشناس مسائل استراتژیک نیز تاریخ‌نگاری را بدون رویکرد انتقادی غیرممکن دانست و گفت: شاید تیراژ بالا و مسائل این چنین غرور آفرین باشند اما اگر این سوال را مطرح کنیم که مسئله ما درجنگ چیست و خاطره نویسی در چه جایگاهی قرار دارد؟ دیگر مغرور نشویم.

درودیان گفت: خاطرات موجود را بیانگر یک نگاه خاص به موضوعات جنگ با درون مایه سیاسی تبلیغاتی می‌دانم البته نه به معنی منفی آن. رویه موجود بیشتر توجه به مسائل احساسی است. دفاع مقدس در خیلی از خاطرات به روضه و عزاداری تقلیل پیدا کرده است. در حالی که مهندسین ما برای عملیات فاو 6 ماه طرح و برنامه ریختند. ولی این مسائل و ایثارها اصلا دیده نمی‌شود.

نویسنده کتاب "سیری در جنگ ایران و عراق" گفت: سپاه برخلاف ارتش تاریخ‌نگاری جنگ را به صورت هدفمند آغاز کرد. نگاه سپاه به دفاع مقدس در پیوستگی با انقلاب اسلامی بود.

وی با توجه به اختلافات موجود در تاریخ‌نگاری جنگ توسط سپاه و ارتش گفت: من هرچه در کتابهایم درباره مسائل مربوط به ارتش نوشته‌ام بدون کم و کاست از مستندات ارتش رجوع کرده‌ام و به نظرم این انتقاد به تاریخ‌نگاران ارتش وارد است که درباره بعضی از مسائل و جزئیات حتی چندین صفحه نیز در آرشیو خود ندارند.

در ادامه این نشست امیر سرتیپ عبدالحسین مفید فرمانده اطلاعات قرارگاه کربلا در دوران دفاع مقدس، مشکل امروز خاطره نویسی را خواسته برخی افراد برای مطرح شدن دانست و گفت: بعضی افراد که در دوران جنگ حضور نداشتند و فکر می‌کنند اگر آنجا بودند امروز از امتیازاتی برخوردار می‌شدند در تخیل خود خاطراتی می‌سازند و منتشر می‌کنند.

مفید با توجه به انتقادات مطرح شده از طرف درودیان، گفت: در تاریخ‌نگاریهای سپاه نیز چنین کاستیهایی دیده می‌شود. به علاوه سالهای نخستین جنگ اوضاع بسیار به هم ریخته بود و به تبع آن تاریخ‌نگاری نیز در ارتش وضع مناسبی نداشت. البته به نظر من راه حل اینگونه بحثها خودداری از نگاه درون گروهی است که به صورت آفتی برای خاطره‌نگاری دفاع مقدس درآمده است.

وی گفت: قبل از انقلاب سازمانی در ارتش مشغول تدوین تاریخ جنگها و عملیاتهای کشور بود. در سطوح پایین‌تر از لشگر اطلاعات یگانها و ارگانهای ارتش در یک بایگانی به اسم دفتر روزنامه ثبت می‌شد. در سطوح بالای لشگر هم روابط عمومیها فعال بودند. پس از انقلاب این تشکلها از بین رفته و سازمان عقیدتی سیاسی جای آنها را گرفت.

فرمانده اطلاعات قرارگاه کربلا در دوران دفاع مقدس با اشاره به تلاشهای صورت گرفته درباره تاریخ‌نگاری در ارتش گفت: در روزهای آغازین انقلاب که سیستم اطلاعات و بایگانی به کلی زیرو رو شده بود. این به هم ریختگی در سطوح بالای ارتش هم به چشم می‌خورد. بنابراین نمی‌توان کسی را برای شرایط ان روزها محکوم کرد. در زمان حضور شهید صیاد شیرازی هم گروهی مسئولیت نگارش جزئیات تاریخی را بر عهده گرفتند که توفیق زیادی نیافتند.

برخی از قلمها با نگرش درون گروهی می‌نویسند

مفید با درون سازمانی خواندن برخی نگرشها در ثبت وقایع و خاطره نویسی‌ها گفت: بعضی افراد دست به قلم نگاه بازی به مسائل ندارند و دیدشان درون گروهی و سازمانی است. دلیل به انحراف کشیده شدن برخی از پژوهشهای تاریخی در زمینه دفاع مقدس همین دید بسته و درون سازمانی است. به همین دلیل است که در برخی عرصه‌ها به خصوص سالهای ابتدایی جنگ ایثارگریهای ارتش مغفول مانده است.