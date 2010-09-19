تفکر در بحران است

دکتربیژن عبدالکریمی در گفتگو با مهر درمورد موضوع مقاله‎اش برای همایش روز جهانی فلسفه به خبرنگار مهر گفت:موضوع مقاله من "مرگ تفکر، مرگ اصالت" است و بر این نکته تأکید دارم که در دوران کنونی تفکر مرده است و بشر با تفکر زندگی نمی‎کند. در دنیای ما هیچ کس براساس اندیشه‎اش زندگی نمی‎کند.

این استاد فلسفه دانشگاه آزاد تصریح کرد: هرکسی که صبح از خواب پا می‎شود نیروهای تاریخی دوران کنونی کم کم اورا به جلو می‏برند. شما که از خواب برمی‏خیزید به فکر پول، موبایل، اجاره‌خانه، به فکر شغلتان و به فکر اینکه زندگیتان را چگونه تأمین کنید هستید.

عبدالکریمی گفت: همه زندگی‌ها در سراسر جهان تقریباً یک بو و رنگ گرفته‌اند. اگر در قرن نوزدهم نیچه نیچه‏ای بود هم‌اکنون نیچه‌ای وجود ندارد که مرگ انسان را اعلام کند و اگر هم اعلام کند اساساً گوش شنوایی وجود ندارد. حساسیتها هم کاسته شده است.