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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۰۲

همایش روز جهانی فلسفه-49/

تفکر در بحران است

تفکر در بحران است

استاد فلسفه دانشگاه آزاد معتقد است هم‌اکنون بشر با تفکر زندگی نمی‎کند و در دوره جدید نیروهایی خارج از تفکر و اراده انسان، زندگی بشر را پیش می‎برند.

دکتربیژن عبدالکریمی در گفتگو با مهر درمورد موضوع مقاله‎اش برای همایش روز جهانی فلسفه به خبرنگار مهر گفت:موضوع مقاله من "مرگ تفکر، مرگ اصالت" است و بر این نکته تأکید دارم که در دوران کنونی تفکر مرده است و بشر با تفکر زندگی نمی‎کند. در دنیای ما هیچ کس براساس اندیشه‎اش زندگی نمی‎کند.

این استاد فلسفه دانشگاه آزاد تصریح کرد: هرکسی که صبح از خواب پا می‎شود نیروهای تاریخی دوران کنونی کم کم اورا به جلو می‏برند. شما که از خواب برمی‏خیزید به فکر پول، موبایل، اجاره‌خانه، به فکر شغلتان و به فکر اینکه زندگیتان را چگونه تأمین کنید هستید.

عبدالکریمی گفت: همه زندگی‌ها در سراسر جهان تقریباً یک بو و رنگ گرفته‌اند. اگر در قرن نوزدهم نیچه نیچه‏ای بود هم‌اکنون نیچه‌ای وجود ندارد که مرگ انسان را اعلام کند و اگر هم اعلام کند اساساً گوش شنوایی وجود ندارد. حساسیتها هم کاسته شده است.

کد مطلب 1153486

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