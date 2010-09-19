تفکر در بحران است

دکتربیژن عبدالکریمی در گفتگو با مهر درمورد موضوع مقالهاش برای همایش روز جهانی فلسفه به خبرنگار مهر گفت:موضوع مقاله من "مرگ تفکر، مرگ اصالت" است و بر این نکته تأکید دارم که در دوران کنونی تفکر مرده است و بشر با تفکر زندگی نمیکند. در دنیای ما هیچ کس براساس اندیشهاش زندگی نمیکند.
این استاد فلسفه دانشگاه آزاد تصریح کرد: هرکسی که صبح از خواب پا میشود نیروهای تاریخی دوران کنونی کم کم اورا به جلو میبرند. شما که از خواب برمیخیزید به فکر پول، موبایل، اجارهخانه، به فکر شغلتان و به فکر اینکه زندگیتان را چگونه تأمین کنید هستید.
عبدالکریمی گفت: همه زندگیها در سراسر جهان تقریباً یک بو و رنگ گرفتهاند. اگر در قرن نوزدهم نیچه نیچهای بود هماکنون نیچهای وجود ندارد که مرگ انسان را اعلام کند و اگر هم اعلام کند اساساً گوش شنوایی وجود ندارد. حساسیتها هم کاسته شده است.
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