نمایش اشعار مصور پارسی در دانشگاه کمبریج

به گزارش خبرگزاری مهر، موضوع این نمایشگاه نمایش آثار هنرمندانه بزرگترین شاعر ادبیات حماسی کشورمان است.

در این نمایشگاه 100 تصویر از نسخه‌های خطی نادر شاهنامه با قدمتی بیش از 8 قرن به نمایش گذاشته شد.

آثار هنری که با الهام از اشعار این شاعر شکل گرفته از موزه انگلیس، کتابخانه بودلیان و کلکسیون سلطنتی قلعه ویندسور جمع آوری شده و در واقع یکی از جامع ترین نمونه ها از هنر شاهنامه فردوسی است که تا به حال در انگلستان به نمایش در آمده است.

بازدیدکنندگان این نمایشگاه فرصت استثنایی پیدا می‌کنند تا تاریخ را از دیدگاه نقاشان پارسی و اشعار فردوسی مورد بررسی قرار دهند.

مباحثی مانند قدرت، عشق و وفاداری که مضمون این اشعار هستند، در واقع به زمان پادشاهان اسطوره ای قرن 4 قبل از میلاد مسیح باز می‌گردد تصاویری از شاهزاده و اژده ها، خنجر، کوزه، زره پوشان شمال هند، جنگ، بازی چوگان و حتی صنایع قدیمی مربوط به قرن 19 ام نیز به طور برجسته ای در این آثار به چشم می‌خورد.

به گفته تیموتی پات - سرپرست موزه فیتزویلیام، برپایی این نمایشگاه به تنهایی برای به تصویر کشیدن عظمت آثار فردوسی و تاریخ مربوط به آن دوره کافی نیست.

بر اساس گزارش سایت دانشگاه کمبریج، این نمایشگاه تا تاریخ 9 ژانویه 2011 ادامه دارد از جمله برنامه هایی که در حاشیه این نمایشگاه در نظر گرفته شده می‌توان به اجرای کنسرت موسیقی پارسی، نمایش فیلم و تئاتر با الهام از داستانها و شخصیتهای این کتاب اشاره کرد.