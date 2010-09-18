مذاکرات سازش نتیجه ای ندارد/ هیچگاه شهرک سازی متوقف نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، "شاوان جبارین" مدیر یک سازمان حقوق بشر فلسطینی در گفتگو با روزنامه استاندارد اظهار داشت: شهرک سازی رژیم صهیونیستی مانع اصلی برقراری صلح در منطقه است. این امر تا کنون متوقف نشده و همچنان ادامه دارد. اسرائیل تلاش می کند تا به هر وسیله ای به مسئله شهرک سازی در اراضی اشغالی پایبند بماند.

وی افزود: اسرائیل همواره به اشغالگری بیشتر سرزمینی که همزمان برای برقراری صلح با آن مذاکره می کند ادامه می دهد.این دو مسئله با هم متناقض بوده و عملی نخواهند شد.

جبارین در ادامه شهرک سازیهای رژیم اسرائیل را غیر قانونی و نقض قوانین بین المللی دانسته و آن را یک جنایت ارزیابی کرد.

جبارین در ادامه درباره این مسئله که آیا مذاکرات فعلی به صلح منجر می شود اظهار شک کرده و خاطر نشان کرد: این بار هم هیچ صلح پایداری شکل نخواهد گرفت.

وی در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد: ما باید به فلسطینیها اختیار بدهیم. ما در حال حاضر ایده تشکیل یک دولت فلسطینی مستقل را ارائه می دهیم بدون اینکه درباره محتوای حقیقی آن مبنی بر اینکه چنین دولتی باید چگونه باشد سخنی بگوییم.

تا زمانی که فشارهای بین المللی برای تحقق چنین هدفی وجود نداشته باشد وبه قوانین بین المللی در این راستا توجهی نشود و هیچ قدم موثری برای برقراری صلح برداشته نشود صلحی برقرار نخواهد شد.

این کارشناس مسائل فلسطین در ادامه خاطر نشان کرد: مذاکرات سازش از جمله نشست واشنگتن نیز تنها یک وقفه برای نفس کشیدن هستند و بعد از آن باز اوضاع مثل سابق پیش می رود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه اسرائیل حقوق بین المللی را به رسمیت نمی شناسد خواهان فشار بیشتر بر این رژیم از طرف آمریکا شده و اظهار داشت: سازمان ملل باید علیه اسرائیل قطعنامه صادر کند. آمریکا به عنوان بازیگر اصلی در این مذاکرات و گرایش صلح در خاورمیانه نقش خود را به خوبی ایفا نمی کند. این در حالی است که وقتی اوباما در شروع مسئولیت ریاست جمهوری اش اهداف خود را برای حل مناقشات خاورمیانه مطرح کرد ما واقعا درباره رهبری وی و استراتژیهای نویش خوش بین بودیم.

وی افزود: ما در آن زمان فکر می کردیم که واقعا قوانین در راستای برقراری صلح در خاورمیانه عملی می شود. اما اوباما ناگهان از وعده ها و قول و قرارهای خود در این راستا فاصله گرفت. یک کنفرانس بین المللی تحت رهبری سازمان ملل و بر مبنای حقوق بین المللی در این راستا ضروری می باشد.در غیر این صورت ما تنها زمان را از دست خواهیم داد.

این کارشناس مسائل فلسطین در ادامه خاطرنشان کرد: این مذاکرات طولانی مدت و بی نتیجه برای سازش تاثیراتی بر زندگی روزمره ما دارند و ما عواقب وخیم آن را هر روز تجربه می کنیم.

وی در بخش دیگری از این گفتگو تاکید کرد که ما هیچ انتخاب دیگری به غیر از دفاع از حقوق بشر نداریم.