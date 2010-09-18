برای ایجاد هر شغل یک میلیارد ریال اعتبار نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حمید حاجی عبدالوهاب پیش از ظهر شنبه در گردهمایی معاونان صنایع دستی کشور در همدان اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه برای رسیدن به نرخ هفت درصد باید یک میلیون و 100هزار شغل در کشور ایجاد شود.

وی با بیان اینکه در این حوزه مسئولان و مدیران باید مانند روزهای جنگ برای نقش آفرینی وارد عرصه شوند و با تعاون و همدلی برای رسیدن به اهداف تلاش کنند، گفت: لازمه ایجاد اشتغال پایدار ارزیابی تقاضای بازار و ایجاد شغل مورد نیاز است.

وی تاکید کرد: نگاه به عرصه اشتغال باید نگاهی کارآفرینانه باشد به نحوی که دیدگاهی نوآورانه برای پاسخگویی به تقاضا معرفی گردد.

عبدالوهاب با اشاره به شایعه های ایجاد شده ناشی از ناکامی بنگاه های اشتغالزای زودبازده اظهار داشت: بیش از 80 درصد اعتبارات و تسهیلات پرداخت شده به بنگاه ها فعال هستند.

معاون توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی گفت: بیش از 300 هزار میلیارد ریال اعتبار به بنگاه های متوسط و بزرگ پرداخت شده و رقم کلانی نیز به عنوان سرمایه در گردش لحاظ شده است.

وی اظهار داشت: طرح بنگاه های زودبازده، طرح درست و قابل قبولی است و تنها باید نواقص و کمبودهای آن را برطرف کرد.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان همدان نیز هدف از برگزاری این همایش دو روزه را تعامل بین معاونان صنایع دستی کشور در ارتباط با بررسی وضعیت هنرهای سنتی و رفع مشکلات موجود عنوان کرد.

بهجت عباسی افزود: معرفی صنایع دستی همدان و قابلیت های آن در کشور از دیگر اهداف برگزاری این همایش است.

وی با اشاره به اینکه صنایع دستی یکی از مولفه های مهم در ایجاد اشتغال مولد به خصوص اشتغال خانگی است، گفت: در این دو روز دوره های آموزشی سازمان توسعه تجارت در ارتباط با مدیریت بازرگانی بین المللی و مدیریت بازاریابی و مکاتبات بازرگانی تشکیل می شود.