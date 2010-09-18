90 میلیارد ریال اعتبار به خرم بید فارس اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، روح الله احمدزاده در هجدهمین سفر رسمی شهرستانی خود با حضور در بخشها و روستاهای شهرستان خرم بید، از نزدیک با خواسته ها و مشکلات مردم این شهرستان آشنا شد.

وی پس از بازدید از تعدادی از بخشها وروستاها و دیدار چهره به چهره با مردم این شهرستان، در جلسه شورای اداری خرم‌بید حضور یافت.در این جلسه که بیش از دو ساعت به طول انجامید بیش از 150 مصوبه در حوزه های بهداشتی ،عمرانی و فرهنگی و... با اعتباری بالغ بر90 میلیارد ریال به تصویب رسید.

استاندار فارس در این جلسه با تشریح دیدگاههای دولت دهم در خصوص لزوم پیگیری مشکلات مردم در سفرهای شهرستانی اظهار داشت: آنچه که مدیران در این سفرها در راستای حل مشکلات مردم از نزدیک مشاهده می کنند به طور قطع با خواسته های مردم تطابق بیشتری خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه تصمیم گیری برای شهرستانها با پشت میز نشستن و از مرکز استان نظر دادن به جایی نخواهد رسید، تاکید کرد: انجام سفرهای شهرستانی با چنین کیفیتی در هیچ جای کشور اجرا نمی شود و استان فارس در این خصوص در کشور پیشقدم است.

مدیرانی که در سفرهای شهرستانی حضور کمرنگ دارند معرفی می شوند

احمد زاده همچنین تصریح کرد: با توجه به اینکه دور اول سفرهای شهرستانی در فارس رو به پایان است، مدیرانی که هنوز نتوانسته اند از پشت میز جدا شده و در این سفرها حضور یابند نیز بهتر است به خود آمده و از فرصتی که برای خدمت به مردم برایشان به وجود آمده بیشتر استفاده کنند.

استاندار فارس افزود: لیست مدیرانی که در سفرهای شهرستانی حضور کمرنگی داشته‌اند و بدون عذر در سفرهای شهرستانی حضور نیافته اند را از طریق صداوسیما به مردم اعلام خواهم کرد.

احمدزاده اظهار داشت: اقتضای افزایش انگیزه در مدیرانی که تاکنون عملکرد مطلوبی داشته اند این است که با مدیران کم کار برخورد قاطعی داشته باشم.

وی در عین حال تصریح کرد: نشاط کاری برخی مدیران استان نیز به گونه ای است که سرکشی آنها به شهرها و روستاهای استان به عنوان یک مدل رفتاری جدید در سیستم مدیریتی استان درحال نهادینه شدن است.

فرمانداران حمایت عملی از سرمایه گذاری داشته باشند

استاندار فارس با غیر قابل قبول دانستن اقدامات شعاری برخی مدیران در حمایت از سرمایه گذاران در شهرستانها تصریح کرد: حمایت از سرمایه گذار نباید به یک شعار تبدیل شود و انتظار و مطالبه جدی من از فرمانداران حمایت همه جانبه و عملی از سرمایه گذارانی است که با پول و سرمایه پاک خود قصد دارند در شهرستانها سرمایه گذاری کنند ولی دچار مشکلات پیش پا افتاده ای هستند که آنها را در انجام این رسالت خطیر بی انگیزه می کند.

احمد زاده تاکید کرد: زمینهای به تاراج رفته توسط زمین خواران را پس گرفته و به سرمایه گذاران خواهیم داد.

وی گفت: این سخنان اتمام حجتی است با همه فرمانداران که از این پس کم کاری های خود را در حمایت از سرمایه گذاری در شهرستانها جبران کنند تا معضل بیکاری که ریشه خیلی از مفاسد و ناهنجاریها و بدبختیها در استان است زودتر از آنچه که انتظار داریم از این استان رخت ببندد.

استاندار فارس همچنین به داشتن روحیه پرکاری و درعین حال گمنامی در مدیران به عنوان عامل موفقیت و سربلندی در پیشگاه خداوند اشاره کرد و اظهار داشت: برای کسی که به دنبال کار جهادی است دیگر پرکردن فرم های اضافه کاری معنایی ندارد.

احمدزاده با بیان اینکه امروز ما در شرایط جنگ اقتصادی قرارداریم، اظهار داشت: در این شرایط نیز فضای شهادت وایثار و از خودگذشتگی همچنان زنده است و اگر کسی به واسطه کار زیاد نیز دچار ایست قلبی شد به طور قطع شهید محسوب می شود.

خرم بید در شمال فارس قرار دارد.