موانع فعالیت های فرهنگی کردستان برداشته می شود

علیرضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج در حاشیه برگزاری چهارمین نمایشگاه بزرگ کتاب کردستان، اظهار داشت: توجه به برگزاری فعالیت های فرهنگی و رفع موانع پیش روی توسعه هر چه بیشتر این مهم به عنوان یکی از برنامه ها و اولویت های اصلی در استان کردستان مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به پتانسیل ها و توانمندی های استان کردستان در حوزه های فرهنگی و هنری بیان داشت: متاسفانه در حال حاضر از تمامی توان و استعدادهای استان کردستان در حوزه های فرهنگی استفاده نمی شود و ما تلاش خواهیم کرد که با رفع موانع پیش رو از تمامی توان این منطقه بهره برداری کنیم.

استاندار کردستان ادامه داد: با توجه به رویکرد دولت خدمتگزار در جریان دور سوم سفرهای استانی و نگاه ویژه به مباحث فرهنگی استان ها، تلاش خواهیم کرد که ضمن بررسی نیازهای اصلی استان در این حوزه اعتبارات بسیار خوبی را در جهت تقویت زیرساخت های لازم جذب کنیم.

شهبازی خواستار بسیج تمامی امکانات سازمان ها و نهادهای دولتی در راستای ارائه خدمت هر چه بهتر به مردم استان در بخش های فرهنگی شد و عنوان کرد: در حال حاضر فرهنگ غنی استان کردستان به شکل مناسبی به مردم سایر مناطق کشور معرفی نشده است و باید در این حوزه اقدامات بهتری مورد توجه مدیران و متولیان امر قرار گیرد.

وی برگزاری چهارمین نمایشگاه کتاب در استان کردستان را رویدادی بسیار مهم در عرصه فرهنگ این استان برشمرد و افزود: یکی از برنامه های استان برگزاری منظم این نمایشگاه با حضور ناشرین برجسته کشوری است و امیدواریم که این حرکت در سالهای آینده همچنان ادامه داشته باشد.

چهارمین نمایشگاه بزرگ کتاب کردستان بعد از وقفه ای شش ساله که دلیل آن هیچ گاه اعلام نشد، از 22 شهریور ماه سال جاری گشایش و قرار است تا 28 این ماه دائر باشد.