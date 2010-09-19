بخشداران مازندران وارد فضای انتخاباتی نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی پیش از ظهر شنبه در همایش بخشداران مازندران در استانداری اظهار داشت: به عنوان نمایندگان دولت باید به وحدت و همگرایی توجه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه وحدت و همگرایی به منزله عدول از اصول نیست، افزود: وحدت باید در عین حفظ اصول و اعتقادات حاکم بر جریان سیاسی و اعتقادی باشد.

ابراهیمی با اشاره به هتک حرمت اخیر به ساحت قرآن مجید، گفت: باید بپذیریم که دنیای غرب وارد جنگ تمدنی با جمهوری اسلامی شده است.

وی افزود: غرب به این نتیجه رسیده که تنها نقطه زمین گیر کردن جمهوری اسلامی، بایکوت کردن دین مبین اسلام است و بر این عقیده اند تا زمانی که تفکر اسلامی در ایران وجود دارد، آنها نمی توانند به هدف خود دسترسی داشته باشند.

وی گفت: نگاهی که در حوزه معاونت سیاسی به بخشداری ها داریم این است که بخشدار نباید از کنار اتفاقات بخش خود بی تفاوت عبور کند.

وی با اشاره به اینکه بیش از 90 پروژه در استان به دلیل مسائل منطقه ای نیمه کاره مانده، اظهار داشت: در جایی به تفکر سیاسی رای می دهیم اما ملاک عمده ما کار است.

معاون سیاسی استانداری مازندران با بیان اینکه آمده ایم تا مسائل را حل و فصل کنیم، یادآور شد: کارها باید در چارچوب قانون باشد و از بخشدار قانونی حمایت می کنیم.

وی با اشاره به دخل و تصرف برخی بخشداران در حساب دهیاری ها، خاطرنشان کرد: ورود بخشداران به این حوزه کاملا غیرقانونی است.

ابراهیمی با بیان اینکه برخی مسائل نباید در شورای تامین مطرح شود زیرا به راحتی در بخشداری می تواند حل و فصل شود، گفت: بخشداران ملاقاتهای عمومی را جدی بگیرند تا مسائل مربوط به هر بخش در همان منطقه به سرانجام برسد.

بخشداران وارد فضای انتخاباتی نشوند

ابراهیمی با بیان اینکه مازندران خیلی زود وارد فضای انتخاباتی شده، اظهار داشت: بخشداران نباید تحت هیچ شرایطی وارد این فضا شوند.

وی با اشاره به اینکه این مدیریت برای ما امانت است، گفت: ورود بخشداران به فضای زودهنگام انتخاباتی کاملا غیراخلاقی است و برخی مناطق این صحبت ها باید جمع شود.

معاون سیاسی استانداری مازندران خاطرنشان کرد: باید با تدبیر حاشیه های به وجود آمده را جمع کنیم.

تاکید بر همگرایی با نمایندگان مجلس

ابراهیمی افزود: بر همگرایی با همه نمایندگان از هر طیفی برای توسعه استان تاکید می کنم و این یک استراتژی است.

ابراهیمی با تاکید بر اینکه بخشداران وارد اختلافات مرزی نشوند، تصریح کرد: اداره تقسیمات کشوری به همین منظور فعالیت می کند.

معاون سیاسی، فرهنگی و امنیتی استانداری مازندران با اشاره به اینکه ارزیابی هایی که توسط اداره کل سیاسی در مورد فعالیت بخشداری ها می شود، خوب است، خاطرنشان کرد: اما نواقصی دیده می شود که این نواقص و معایب باید برطرف شوند.

ابراهیمی با بیان اینکه اعتقاد داریم مسائل هر بخش باید در همان منطقه برطرف شود، یادآور شد: برای همه مسائل نمی توانیم در پشت درهای بسته استانداری تصمیم گیری کنیم.