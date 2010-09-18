مستند "مرز" نماینده اسلواکی در اسکار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ورایتی این فیلم از سوی آ کادمی فیلم و تلویزیون کشور اسلواکی انتخاب و معرفی شده است. "مرز" مستندی است درباره روستایی که در سال 1946 توسط ارتش سرخ به دو قسمت تقسیم شد. این روستا هم اکنون در مرز میان دو کشور اوکراین و اسلواکی قرار دارد.
مستند "مرز" پوچی و بیهودگی مفهوم یک خط در زندگی اهالی این روستا را به تصویر کشیده است. این فیلم دو جایزه اصلی جشنواره مستند جیلهاوا و جایزه بهترین فیلم مستند شرق اروپا در سال 2009 را دریافت کرده است.
کشور اسلواکی فیلم مستند "مرز" به کارگردانی یارو وویتک را به عنوان نماینده سینمای این کشور در رقابتهای اسکار بهترین فیلم خارجی زبان معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ورایتی این فیلم از سوی آ کادمی فیلم و تلویزیون کشور اسلواکی انتخاب و معرفی شده است. "مرز" مستندی است درباره روستایی که در سال 1946 توسط ارتش سرخ به دو قسمت تقسیم شد. این روستا هم اکنون در مرز میان دو کشور اوکراین و اسلواکی قرار دارد.
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