مستند "مرز" نماینده اسلواکی در اسکار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ورایتی این فیلم از سوی آ کادمی فیلم و تلویزیون کشور اسلواکی انتخاب و معرفی شده است. "مرز" مستندی است درباره روستایی که در سال 1946 توسط ارتش سرخ به دو قسمت تقسیم شد. این روستا هم اکنون در مرز میان دو کشور اوکراین و اسلواکی قرار دارد.



مستند "مرز" پوچی و بیهودگی مفهوم یک خط در زندگی اهالی این روستا را به تصویر کشیده است. این فیلم دو جایزه اصلی جشنواره مستند جیلهاوا و جایزه بهترین فیلم مستند شرق اروپا در سال 2009 را دریافت کرده است.