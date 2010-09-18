سوسنگرد معطر به عطر شهیدان آذربایجانی است

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، سردار سرتیپ علی اکبر پور جمشیدیان فرمانده سپاه عاشورا پیش از ظهر شنبه در مراسم بهره برداری از یادمان سروقامتان شهید آذربایجانی در شهر سوسنگرد در جمع مردم مومن و متدین این شهر تصریح کرد: مردم آذربایجان عشق و علاقه خاصی به مردم سوسنگرد دارند و حضور جوانمردانه جوانان غیور آذربایجانی در دوران دفاع مقدس و دفاع از این شهر در برابر متجاوزین بعثی بیانگر عشق و ارادت مردم آذربایجان به مردم خوزستان علی الخصوص شهر سوسنگرد است.

وی با بیان اینکه مردم سوسنگرد میزبانی خوب برای جوانان آذربایجان در دفاع مقدس بودند یادآور شد: صفحات زرین تاریخ این کشور تا ابد یکدلی و انسجام و وحدت ملت ایران اسلامی را در دفاع از آرمان های مقدس اسلامی و قرآنی فراموش نخواهد کرد.

سردار پور جمشیدیان در ادامه سخنان خود افزود: ملت بزرگ ایران با اطاعت پذیری از از ولایت و اتکال به قدرت لایزال الهی، وحدت و یکدلی حماسه سالار شهیدان را در غرب و جنوب این کشور به نمایش گذاشتند و سیلی ای که استکبار جهانی از ملت ایران در جنگ تحمیلی خورده است تا ابد آنان را از تجاوز به خاک ایران اسلامی مایوس خواهد کرد.

امام جمعه شهرستان سوسنگرد نیز در این مراسم با تقدیر و تشکر از مردم آذربایجان علی الخصوص شهر تبریز در همیاری مردم مظلوم سوسنگرد در دفاع مقدس گفت: حماسه مدافعان تبریزی سوسنگرد حکایتی شیرین و جاویدان در تاریخ این سرزمین است.

وی در ادامه سخنان خود افزود: جوانان تبریزی با نثار جان خود مانع از اشغال و تسخیر سوسنگرد توسط متجاوزین شده اند و ما امروز آزادی و آبادی این شهر را مدیون مدافعین سوسنگرد در دوران دفاع مقدس علی الخصوص فرزندان شجاع و دلیر تبریزی هستیم.

مسئول معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه عاشورا نیز گفت: احداث یادمان سرو قامتان شهید در سوسنگرد توسط استان آذربایجان شرقی نشان از عشق و محبت مردم آذربایجان به مردم فهیم و ولایتمدار سوسنگرد است.

سرهنگ پاسدار رضا رضوانی گفت: احداث یادمان سرو قامتان شهید در سوسنگرد توسط استان آذربایجان شرقی نشان از عشق و محبت مردم آذربایجان به مردم فهیم و ولایتمدار سوسنگرد است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به جانفشانی های رزمندگان آذربایجانی در دوران دفاع مقدس خاطرنشان ساخت: فرزندان آذربایجان در طول دوران دفاع مقدس با حضور در عملیات های متعدد و استراتژیک، نقش مهم و کلیدی داشته اند و حضور فرزندان آذربایجان در سوسنگرد در اوایل دفاع مقدس مانع از تسخیر و اشغال شهر توسط متجاوزین عراقی شده است.

رضوانی در ادامه سخنان خود افزود: این یادمان توسط سپاه عاشورا با همکاری استانداری و شهرداری تبریز و با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و پانصد میلیون ریال احداث گردیده است.

گفتنی است این یادمان که در میدان سروقامتان شهدای آذربایجان احداث گردیده است با نام یکصد شهید آذربایجانی و عکس هشت سردار شهید آذربایجانی که از مدافعین این شهر بوده اند زینت یافته است.