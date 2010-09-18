به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مهمترین ویژگیهای نسل سوم که آن را از شبکه نسل دوم متمایز می کند دسترسی به اینترنت پرسرعت است به طوریکه این سیمکارتها توانسته اند تلفنهای همراه هوشمند نسل سوم را به یک وسیله کاربردی با امکان دسترسی بالا به اینترنت تبدیل کنند.

از سویی دیگر با ورود مینی لپ تاپ ها (نت بوک) و لوح- رایانه ها (تبلت) مجهز به اتصالات نسل سوم، این رایانه های قابل حمل نیز در توسعه اینترنت موبایل با استقبال بالایی روبه رو شده اند. از این رو خبرگزاری مهر در سلسله گزارشاتی قصد دارد برای آشنایی کاربران ایرانی به معرفی برخی از این ابزارها بپردازد.

در این میان شرکت های سامسونگ و "ام. سی. آی" نیز از دیگر تولیدکنندگانی هستند که مینی لپ تاپها (نت بوکهای) مجهز به سیمکارت نسل سوم را با قیمت ارزان زیر 400 یورو ارائه کرده اند.

Samsung N150 HAZ1IT

این مینی لپ تاپ سامسونگ یک مدل رایانه قابل حمل از سری "ان- 150" است که مجهز به شکاف وارد کردن سیمکارت نسل سوم و اتصال به اینترنت از طریق HSDPA است. شکاف ویژه سیمکارت امکان اتصال به شبکه نسل سوم HSDPA و اینترنت در حرکت را فراهم می کند.

باتری این نت بوک به مدت 5/8 ساعت شارژ می ماند و همین مسئله یک امتیاز برای استفاده از رایانه به مدت طولانی و در شرایطی است که امکان اتصال به کابل برق وجود ندارد.

همچنین صفحه نمایشگر ضد انعکاس این محصول به کاربر اجازه می دهد که حتی زیر نور شدید خورشید نیز به وضوح مانیتور را ببیند.

علاوه بر این، Samsung N150 HAZ1IT مجهز به سایر ویژگیهای مینی لپ تاپهای معمولی است که شامل اتصالات بی سیم، اترنت برای اتصال به شبکه LAN خانه و یا اداره، اتصال بلوتوث برای تبادل فایلها و داده ها با تلفنهای همراه و یا دیگر دستگاههای مجهز به اتصال بلوتوث است.

این محصول در بازارهای اروپا به قیمت حدود 360 یورو عرضه می شود و بنابراین در گروه نت بوکهای ارزان زیر 400 یورو قرار دارد.

MSI Wind U123





در نمایشگاه سبیت 2009 هانفور آلمان، "ام. سی. آی" این نت بوک جدید را در دو مدل U123H و U123T معرفی کرد و از آوریل 2009 اولین نمونه های آن در بازار ژاپن عرضه شد.

مدل نت بوک U123H مجهز به شکاف سیمکارت نسل سوم و اتصال به اینترنت از طریق شبکه HSDPA است و مدل U123T دارای آنتن تنظیم کننده تلویزیون است.

MSI Wind U123 دارای یک چیپ ست اینتل مدل 945GSE+ICH7M، پردارشگر اینتل 66/1 گیگاهرتزی Atom N280، یک گیگابایت حافظه 533 مگاهرتزی DDR2 و یک دیسک سخت "ساتا" با سه گنجایش 80، 120 و 160 گیگابایتی است.

نمایشگر 2/10 اینچی در دو مدل "ال. سی. دی" و "ال. ای. دی" BackLight با وضوح تصویر 1024 در 600 پیکسل است که با یک تراشه گرافیگ یکپارچه اینتل GMA 950 با حافظه 256 مگابایتی کنترل می شود. وب کم این سری از نت بوکها در دو مدل 1.3 و 2.0 مگاپیکسلی عرضه می شود.

MSI Wind U123 از یک کارت خوان 4in1، اتصالات وای- فای، بلوتوث 2.0، دوربین "وی. جی. ای"، جک صدا، اترنت و 3 پورت "یو. اس. بی 2.0" برخوردار است.

ابعاد این نت بوکها 260 در 180 در 75/19 میلیمتر و وزن آن 3/1 کیلوگرم با باتری 6 سل و یک کیلوگرم با باتری 3 سل است.



این محصول در رنگهای سفید صدفی، نقره ای، سرمه ای و قرمز به قیمت 375 یورو در بازارهای جهانی عرضه می شود.