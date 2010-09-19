به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم از 14 مهرماه در گروه سینمایی آزادی به روی پرده می رود. "لطفا مزاحم نشوید" در جشنواره بین المللی فیلم فجر جوایز متعددی را از آن خود کرد و همچنین درچهاردهمین جشن سینمای ایران نیز در بخش های مختلف نامزد دریافت جایزه شد. پخش این فیلم برعهده فیلمیران است.

در"لطفا مزاحم نشوید" باران کوثری، افشین هاشمی، حامد بهداد، هدایت هاشمی، سیامک صفری، خسرو احمدی، مجید بهرامی، مزدک میرعابدینی، هادی عامل هاشمی، علی هاشمی، شیرین یزدانبخش، محسن کاظمی، لیلی فرهادپور، حمید جوکار، مجید فروغی، شمسی صادقی، مرتضی اکبری، میترا حکیم‌هاشمی، ارغوان آقایی و فوژان قبادیان ایفای نقش می‌کنند که از سه روایت تشکیل شده است.

بخشی از عوامل تولید "لطفا مزاحم نشوید" عبارتند از فیلمنامه‌نویس و کارگردان: م. عبدالوهاب، مدیر فیلمبرداری و تهیه‌کننده: محمد احمدی، طراح صحنه و لباس: امیر اثباتی، دستیار اول و برنامه‌ریز: محسن قرایی، طراح گریم: مهرداد کیانی، مدیر صدا: یدالله نجفی، مجری طرح و مدیر تولید: سعید هاشمی، عکاس: آرش صادقی . مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در تهیه این فیلم مشارکت دارد.