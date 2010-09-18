مدیران گلستان از ارائه اطلاعات طرح هدفمند کردن یارانه ها منع شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قدرت الله عابدی ظهر شنبه رد جمع مدیران اقتصادی استان افزود: اطلاعرسانی درباره هدفمند کردن یارانهها باید از مجرای واحد صورت گیرد.
وی با بیان اینکه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دبیر اطلاع رسانی ستاد هدفمند کردن یارانهها در استان فعالیت میکند، تصریح کرد: ضرورت دارد مدیران در زمینه اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها از ارائه اطلاعات درباره حوزه کاری خود به صورت جداگانه پرهیز کنند.
عابدی اظهار داشت: مدیران دستگاههای اجرایی قبل از هرگونه ارائه اطلاعات باید با دبیرخانه ستاد هدفمند کردن یارانهها در اداره کل اقتصاد و دارایی هماهنگی لازم را به عمل آورند.
عابدی ادامه داد: اطلاعرسانی واحد موجب آن میشود تا مردم آگاهی دقیقتری از این طرح کسب کرده و در نتیجه دولت را در اجرای هر چه بهتر این طرح مهم و اساسی یاری کنند.
وی افزود: چنانچه هر دستگاهی بخواهد در این زمینه به صورت جداگانه و مستقل اطلاعرسانی کند ممکن است نگرانیهایی از نظر اطلاعات مرتبط با اجرای طرح در بین مردم ایجاد شود.
سرپرست معاونت برنامهریزی استانداری گلستان تاکید کرد: کسب اطلاعات و اخبار مربوط به اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها سبب میشود تا مردم اطلاعات دقیق یکسان و شفافی در این حوزه داشته باشند.
عابدی با اشاره به اهمیت اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها گفت: اهمیت اجرای این طرح، نقش اطلاعرسانی را بیش از پیش نمایان میکند به گونهای که هر چه اطلاعات قوی، به روز و گویاتر باشد اجرای این طرح با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود.
وی افزود: باید اطلاعرسانی دراین زمینه به گونهای صورت گیرد که مردم از اهداف و حسن نیت اجرای این طرح آگاه شوند.
به گفته عابدی، این طرح از زیربناییترین طرحهای اقتصادی کشور است که اقتصاد کشور را جراحی کرده و استفاده بهینه از منابع، ثابت نگه داشتن قیمتها و توزیع متناسب و عادلانه درآمدها از اهداف نهایی آن است.
وی خاطرنشان کرد: با اخلالگران و سوء استفاده کنندگان طرح هدفمندکردن یارانهها باید با صورت جدی، فوری و قاطع برخورد شود.
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