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۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۵۱

مدیران گلستان از ارائه اطلاعات طرح هدفمند کردن یارانه ها منع شدند

مدیران گلستان از ارائه اطلاعات طرح هدفمند کردن یارانه ها منع شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری گلستان تاکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی استان نباید به صورت جداگانه نسبت به ارائه اطلاعات درباره اجرای طرح هدفمند کردن یارائه ها اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قدرت الله عابدی ظهر شنبه رد جمع مدیران اقتصادی استان افزود: اطلاع‌رسانی درباره هدفمند کردن یارانه‌ها باید از مجرای واحد صورت گیرد.

وی با بیان اینکه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دبیر اطلاع رسانی ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها در استان فعالیت می‌کند، تصریح کرد: ضرورت دارد مدیران در زمینه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از ارائه اطلاعات درباره حوزه کاری خود به صورت جداگانه پرهیز کنند.
 
عابدی  اظهار داشت: مدیران دستگاه‌های اجرایی قبل از هرگونه ارائه اطلاعات باید با دبیرخانه ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها در اداره کل اقتصاد و دارایی هماهنگی لازم را به عمل آورند.

عابدی ادامه داد: اطلاع‌رسانی واحد موجب آن می‌شود تا مردم آگاهی دقیق‌تری از این طرح کسب کرده و در نتیجه دولت را در اجرای هر چه بهتر این طرح مهم و اساسی یاری کنند.

وی افزود: چنانچه هر دستگاهی بخواهد در این زمینه به صورت جداگانه و مستقل اطلاع‌رسانی کند ممکن است نگرانی‌هایی از نظر اطلاعات مرتبط با اجرای طرح در بین مردم ایجاد شود.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی استانداری گلستان تاکید کرد: کسب اطلاعات و اخبار مربوط به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها سبب می‌شود تا مردم اطلاعات دقیق یکسان و شفافی در این حوزه داشته باشند.

عابدی با اشاره به اهمیت اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها گفت: اهمیت اجرای این طرح، نقش اطلاع‌رسانی را بیش از پیش نمایان می‌کند به گونه‌ای که هر چه اطلاعات قوی، به روز و گویاتر باشد اجرای این طرح با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود.
وی افزود: باید اطلاع‌رسانی دراین زمینه به گونه‌ای صورت گیرد که مردم از اهداف و حسن نیت اجرای این طرح آگاه شوند.
 
به گفته  عابدی، این طرح از زیربنایی‌ترین طرح‌های اقتصادی کشور است که اقتصاد کشور را جراحی کرده و استفاده بهینه از منابع، ثابت نگه داشتن قیمت‌ها و توزیع متناسب و عادلانه درآمدها از اهداف نهایی آن است.

وی خاطرنشان کرد: با اخلال‌گران و سوء استفاده‌ کنندگان طرح هدفمندکردن یارانه‌ها باید با صورت جدی، فوری و قاطع برخورد شود.
کد مطلب 1153553

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