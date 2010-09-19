31 هزار تن جو از کشاورزان استان ایلام خریداری شد

خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در سال گذشته تنها 10 هزار تن جو از کشاورزان خریداری شده بود که در مقایسه با سال گذشته 21 هزار تن افزایش داشته است.
شهبازی سطح زیر کشت جو آبی را 700 هکتار و مزارع دیم را 56 هزار هکتار اعلام کرد و یادآور شد: استان ایلام دارای 350 هزار هکتار زمین کشاورزی حاصلخیز است که یکی از پتانسیلهای مهم استان برای توسعه و اشتغالزایی است.
شهبازی در ادامه گفت: کاشت کنجد برای مصارف خوراکی و روغن گیری در سطح 240 هکتار در شهرستان دهلران آغاز شده است.
وی بیان داشت: پیش بینی می شود در سطح کاشته شده بیش از 200 تن کنجد برداشت و به بازار مصرف عرضه شود.
مدیر جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: سطح زیر کشت کنجد در سال جاری نسبت به سال گذشته 103 هکتار افزایش یعنی بیش از 50 درصد افزایش نشان داده است.
وی افزود : به همین منظور نیز مقدار 50 تن انواع کود شیمیایی نیز بین کنجدکاران شهرستان توزیع شده است.
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