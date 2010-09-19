31 هزار تن جو از کشاورزان استان ایلام خریداری شد

خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در سال گذشته تنها 10 هزار تن جو از کشاورزان خریداری شده بود که در مقایسه با سال گذشته 21 هزار تن افزایش داشته است .

شهبازی سطح زیر کشت جو آبی را 700 هکتار و مزارع دیم را 56 هزار هکتار اعلام کرد و یادآور شد: استان ایلام دارای 350 هزار هکتار زمین کشاورزی حاصلخیز است که یکی از پتانسیلهای مهم استان برای توسعه و اشتغالزایی است.

شهبازی در ادامه گفت: کاشت کنجد برای مصارف خوراکی و روغن گیری در سطح 240 هکتار در شهرستان دهلران آغاز شده است.

وی بیان داشت: پیش بینی می شود در سطح کاشته شده بیش از 200 تن کنجد برداشت و به بازار مصرف عرضه شود.

مدیر جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: سطح زیر کشت کنجد در سال جاری نسبت به سال گذشته 103 هکتار افزایش یعنی بیش از 50 درصد افزایش نشان داده است .