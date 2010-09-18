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۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۰۳

عبدالقادر:

73 درصد واردات عراق را کالاهای ایرانی تشکیل می دهد

73 درصد واردات عراق را کالاهای ایرانی تشکیل می دهد

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس گمرک اقلیم کردستان عراق گفت: هم اکنون 73 درصد سهم واردات این اقلیم را کالاهای ایرانی تشکیل می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، عبدالله عبدالقادر ظهر شنبه در نخستین کارگروه آموزشی منطقه ‌ای گمرک جمهوری اسلامی و رویه ترانزیت حمل و نقل بین‌المللی به منظور توسعه صادارات گمرک اقلیم کردستان عراق، افزود: این میزان کالا از دو مرز باشماخ و تمرچین وارد عراق شده است.

وی عمده کالاهای وارداتی از ایران را مواد غذایی و مواد ساختمانی عنوان کرد و بیان داشت: با توجه به بنیاد اقتصادی عراق در جنگ تحمیلی، نیاز زیادی به واردات کالاهای ایرانی داریم.

رئیس گمرک اقلیم عراق از افزایش 40 درصدی صادرات ایران به اقلیم عراق از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد و اظهار داشت: امسال میزان واردات از ایران به اقلیم عراق رشد چشمگیری داشته که با توجه به آخرین آمار از گمرکات جمهوری اسلامی ایران، دولت عراق مصرف کننده اول جمهوری اسلامی ایران است.

عبدالقادر با بیان اینکه با تسهیل در امر واردات و صادرات، تاثیر مثبت بر اقتصاد را شاهد خواهیم بود، ادامه داد: تلاش برای افزایش هر چه بیشتر مبادلات تجاری بین ایران و عراق هستیم که در این زمینه برگزاری کارگاه‌های آموزشی می‌تواند موثر واقع شود.

آذربایجان غربی بیش از 980 کیلومتر با چهار کشور ترکیه، عراق، آذربایجان و ارمنستان مرز مشترک داشته که از طریق مرز رسمی تمرچین با کشور عراق مبادلات اقتصادی و کالایی دارد.

کد مطلب 1153566

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