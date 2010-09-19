سید جمال ساداتیان در این ارتباط به خبرنگار مهرگفت: فیلمبرداری این فیلم هم اکنون در خیابانهای تهران با حضور بازیگران اصلی ادامه دارد. تدوین "انتهای خیابان هشتم" به تازگی توسط مهدی حسینی وند آغاز شده و با برنامه ریزهای انجام شده فیلمبرداری اول مهرماه به پایان می رسد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است نیلوفر و خانواده‌اش باید ظرف سه روز مبلغ سنگینی را جور کند، اما هرچه زمان می‌گذرد، نیلوفر متوجه می‌شود که سرنوشت دیگری پیش روی اوست. در این بین اتفاقاتی می‌افتد.

ترانه علیدوستی، صابر ابر، حامد بهداد، محمدرضا غفاری، مهدی ماهانی، بیتا بیگی، خسرو شهراز، احسان عیوض‌نژاد، اولدوز منصور، رضا دهقانی‌سامانی، محمد همایون‌‌پور و الهه حصاری بازیگران "انتهای خیابان هشتم" هستند.

عوامل این فیلم عبارتند از :کارگردان: علیرضا امینی، تهیه‌کننده: سید جمال ساداتیان، طرح: علیرضا امینی، فیلمنامه: علیرضا امینی، محمد باغبانی و دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: علی تیموری.

