نامه انتقادی علی مطهری به رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه سرگشاده دکترعلی مطهری خطاب به رئیس جمهور به این شرح است: سخنان جناب عالی در مصاحبه زنده با شبکه خبر سیما در روز جمعه 26/6/89 در واقع تبیین دوباره تز مکتب ایران به جای مکتب اسلام بود و حاکی از آن است که اجرای این تز یک برنامه طراحی شده از سوی آقای مشائی و جناب عالی برای جمهوری اسلامی است .



برخی برنامه های روزهای اخیر مانند چفیه انداختن به گردن کورش نمادین نیز این ظن قوی را تقویت می کند . بدیهی است که سخن گفتن از ایران باستان و شخصیتهای آن دوره مانند کوروش در ذات خود اشکالی ندارد، اما در جایی و فرصتی مانند مجمع عمومی سازمان ملل، سخن راندن از تمدن ایران باستان به جای تمدن اسلامی و تبیین منشور حقوق بشر کورش به جای حقوق بشر مورد نظر اسلام ، آنهم توسط مقام اول اجرایی نظام جمهوری اسلامی که منادی احیای تمدن بزرگ اسلامی است ، گذشته از کج سلیقگی، حاکی ازیک تز و پروژه درزمینه سیاست خارجی و داخلی است که البته آثار منفی زیادی از نظرصدور انقلاب اسلامی و نیز سرخوردگی اقشار متدین و حامی اصلی انقلاب که فرزندان خود را جز برای اسلام و تحقق آرمانهای اسلامی فدا نکردند خواهد داشت.

بدیهی است که درمنشور کورش نقاط مثبت نیز وجود دارد، اما اولاً موحد بودن کورش مورد تردید است و به هر حال وی متدین به دین رسمی زمان خود نبوده است . ثانیاً رفتار وی با مردم بابِل با سیره انبیاء سازگار نبوده است . کورش پس از فتح بابِل ، مردم بت پرست را به نام آزادی عقیده در بت پرستی خود آزاد گذاشت و این یعنی آزادی عقیده به سبک غربی ، در حالی که ابراهیم خلیل علیه السلام در زمانی که مردم از شهر خارج شده بودند وارد بتخانه شد و همه بتها را شکست مگر بت بزرگ و تبر را به گردن او انداخت و وقتی مردم از او سئوال کردند، گفت کار بت بزرگ است و باعث شد که مردم به فطرت الهی خود باز گردند ، دست از بت پرستی برداشته به توحید باز گردند .



مطهری ادامه داد: پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نیز پس از فتح مکه اولین کاری که انجام داد این بود که وارد کعبه شد و همه بتها را به دست علی علیه السلام شکست. در واقع ابراهیم خلیل و پیامبر اسلام زنجیر عقاید خرافی را از دست و پای مردم زمان خود باز کردند و آنها را آزاد نمودند چون قصد استعمار آنها را نداشتند، اما کورش مردم بابِل را همچنان در زنجیر خرافات باقی گذاشت همچنان که ملکه انگلستان نیز در دوره استعمار هند وقتی وارد بتخانه های آن سرزمین می شد به نام آزادی عقیده بیش از خود هندیها به بتها احترام می گزارد ، زیرا او بهتر از هر کس دیگر می دانست که اگر این زنجیرها از دست و پای مردم هند باز شود دیگر او نمی تواند این ملت را استعمار و منابع ثروت او را غارت کند .

در اینجا توجه جناب عالی را به سخن شهید آیت الله مطهری در کتاب آینده انقلاب اسلامی ایران جلب می کنم . گویی ایشان این گونه انحرافات را پیش بینی می کردند. ایشان در بحث آزادی عقیده و آزادی تفکر و فرق میان این دو می فرمایند : « عده ای می گویند ببینید ما چه ملتی هستیم ! ما در دو هزارو پانصد سال پیش اعلامیه حقوق بشر را امضاء کردیم . کورش وقتی وارد بابِل شد، با اینکه خودش بت پرست نبود و تابع مثلاً دین زردشت بود، مع ذالک گفت تمام معابد بت پرستی که در اینجا هست محترم است. پس ما ملتی هستیم طرفدار آزادی عقیده . این بزرگترین اشتباه است. از نظر سیاسی هر چه می خواهید تمجید کنید زیرا اگر کسی بخواهد ملتی را به زنجیر بکشد باید تکیه گاه اعتقادی او را هم محترم بشمارد ، اما از نظر انسانی این کار صد در صد خلاف است .»

اما سؤال من از جناب رئیس جمهور این است که آیا اصرارشما بر مطرح کردن مکتب ایران به جای مکتب اسلام به همان دلیلی نیست که آقای مشائی افاضه فرمودند که امروز در دنیا از مکتب اسلام نباید سخن گفت زیرا از اسلام برداشتهای مختلف وجود دارد ، بلکه باید از مکتب ایران سخن گفت .

اینجانب برادرانه و مشفقانه به جناب عالی نصیحت می کنم که برخی مواضع شما که با اساس اسلام سروکار دارد مانند آنچه در مسئله عفاف و حجاب اتفاق افتاد و آنچه درموضوع مکتب ایران رخ می دهد و به رغم مخالفت علمای بزرگ بر آنها اصرار می ورزید ، جایگاه شما را در میان توده مردم و اقشار متدین تنزل خواهد داد و تا حدودی تنزل داده است . رأی مردم به شما رأی به اسلام و حمایت از رهبری است، اگر بر این گونه مواضع خود پافشاری کنید به زودی پایگاه مردمی خود را از دست خواهید داد و به اقشار سهل انگار نسبت به دین نیز نمی توان تکیه کرد.