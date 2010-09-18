عددها و خبرها؛ از خیمه 150 متری عراق تا زلزله 6.3 ریشتری پاکستان

40

دو روز پیش هفتصد نفر از اهالی سوری منطقه جولان که تحت اشغال رژیم صهیونیستی قرار دارد، توانستند پس از 40 سال دوری از نزدیکان و خویشاوندان خود در سوریه به موطن خود بازگردند. آنان 5 روز در سوریه خواهند بود و دوباره به بلندی های جولان باز می گردند.

4

منابع آگاه از ارائه پیشنهادات خارجی به ترکیه در زمینه ایجاد 4 سیستم دفاع موشکی در این کشور خبر می دهند. ترکیه در نظر دارد این سیستم ها را به موشک های دوربرد مجهز کند. این منابع سرمایه موردنیاز برای این تامین این طرحها را 2 میلیارد دلار ارزیابی می کنند. آنکارا در زمینه ایجاد این سیستم های دفاع موشکی تاکنون طرحهایی از آمریکا، چین، روسیه، فرانسه، ایتالیا و رژیم اسرائیل دریافت کرده است.

26

روز بیست و ششم سپتامبر جاری (4 مهرماه) روز خاتمه تعلیق شهرک سازی توسط رژیم صهیونیستی است. هم اکنون شمارش معکوس برای رسیدن این روز آغاز شده چرا که اعراب تداوم مذاکرات مستقیم را در سایه شهرک سازی غیر ممکن اعلام کرده اند. به نظر می رسد عدم اتخاذ تصمیمی جدی از سوی تل آویو در این مسئله به شکست این دور از مذاکرات مستقیم منجر شود.

150

روزنامه الحیات امروز در گزارشی با اشاره به شیوه های عزاداری مردم عراق در پی مرگ عزیزانشان به نقل از شاهدان عینی نوشت: برگزاری این مجالس عزا و ماتم به جایگاه اجتماعی شخص موردنظر مرتبط است. در برخی موارد طول خیمه های عزاداری که خانواده های داغدار در آن جمع می شوند به 150 متر هم می رسد. حفظ این مراسم ها به علت ناامنی های عراق به عهده نیروهای نیروهای داوطلب از خانواده های داغدار نهاده می شود البته مقامات برای حفظ امنیت از نیروهای امنیتی هم استفاده می کنند.

40000000

بانک جهانی اعلام کرد: در راستای کمک به تشکیلات خودگردان فلسطین برای تامین بودجه مورد نیازش 40 میلیون دلار دیگر به این تشکیلات کمک می کند. در صورت ارائه این کمک مجموع کمک های بانک جهانی به تشکیلات خودگردان به 120 میلیون دلار می رسد.

249

امروز حدود 10 میلیون و 500 هزار افغانی واجد شرایط برای انتخاب 249 نماینده پارلمان از 2500 نامزد موجود به پای صندوق های اخذ رای رفتند. این دومین انتخابات پارلمانی در افغانستان از زمان سقوط طالبان در سال 2001 است و 68 کرسی پارلمان نیز به بانوان اختصاص یافته است.

6.3

کشور سیل زده پاکستان نیمه شب گذشته با زلزله ای 6.3 ریشتری که در اکثر نقاط این کشور احساس شد لرزید. این زلزله که 15 ثانیه طول کشید تلفات جانی در پی نداشته است. که شاید یکی از دلایل آن زندگی اکثر مردم این کشور در حال حاضر زیر چادر باشد.

147

با پایان مهلت ثبت نام کاندیداهای شرکت در انتخابات پارلمانی بحرین که در ماه نوامبر برگزار می شود در نهایت 147 نفر برای حضور در این رقابت نام نویسی کردند. این 147 نفر برای بدست آوردن 39 کرسی پارلمان بحرین تلاش خواهند کرد. این در حالی است که در انتخابات دوره گذشته پارلمان بحرین 206 نفر نامزد شده بودند.