جو کشور از یکشنبه ناپایدار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی نقشه های پیش یابی نشان می دهد که طی روز یکشنبه یک موج کوتاه از غرب کشور عبور می کند و سبب ناپایداری جو به شکل بارش باران و گاهی با رعد و برق و در بعضی مناطق شمال غرب، غرب و شمال کشور می شود.

سازمان هواشناسی تاکید کرده بر این اساس در روز یکشنبه در برخی نقاط استانهای کردستان، همدان، لرستان، زنجان، قزوین، تهران، مرکزی، شمال کرمانشاه، غرب اصفهان، جنوب استانهای آذربایجان غربی و شرقی و همچنین در برخی نقاط استانهای اردبیل، گیلان و غرب مازندران بارش باران گاهی با رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود.

این شرایط در روز دوشنبه برای مناطق شمالی البرز مرکزی و البرز شرقی رخ خواهد داد.

همچنین در این اطلاعیه آمده است در روزهای یکشنبه و دوشنبه شرایط برای ایجاد گرد و خاک بر روی عراق فراهم است که احتمالا مناطق مرزی استان ایلام، خوزستان و کرماشناه را تحت تاثیر قرار می دهد.