مجهزترین مرکز ورزشی فرهنگی معلولان در پایتخت افتتاح می شود

علی همت محمود نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: این مرکز که توسط شهرداری در حال احداث است یکی از پیشرفته ترین مراکز ورزشی و فرهنگی برای ناشنوایان، نابینایان و معلولان جسمی و حرکتی و حتی بسترگرایان است.

رئیس جامعه معلولان ادامه داد: این مرکز یکی از چهار مرکز مجهز معلولان در شهر تهران است که شهرداری در ساخت آن اهتمام دارد که دسترسی مناسب و بدون دغدغه برای تمام معلولیتها از ویژگیهای منحصر به فرد آن به حساب می آید.

وی افزود: این مجموعه به طور مستقیم برای بیش از 70 نفر از معلولان ایجاد اشتغال می کند.

