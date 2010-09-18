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۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۳۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مجهزترین مرکز ورزشی فرهنگی معلولان در پایتخت افتتاح می شود

مجهزترین مرکز ورزشی فرهنگی معلولان در پایتخت افتتاح می شود

رئیس جامعه معلولان گفت:مجهزترین مرکز ورزشی فرهنگی معلولان با 70 درصد پیشرفت فیزیکی تا آذرماه در منطقه 20 تهران افتتاح می شود.

علی همت محمود نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: این مرکز که توسط شهرداری در حال احداث است یکی از پیشرفته ترین مراکز ورزشی و فرهنگی برای ناشنوایان، نابینایان و معلولان جسمی و حرکتی و حتی بسترگرایان است.

رئیس جامعه معلولان ادامه داد: این مرکز یکی از چهار مرکز مجهز معلولان در شهر تهران است که شهرداری در ساخت آن اهتمام دارد که دسترسی مناسب و بدون دغدغه برای تمام معلولیتها از ویژگیهای منحصر به فرد آن به حساب می آید.

وی افزود: این مجموعه به طور مستقیم برای بیش از 70 نفر از معلولان ایجاد اشتغال می کند.
 

کد مطلب 1153587

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