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۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۵۳

کودکان زنجانی به وزیر مسکن نشان وجدان می دهند

کودکان زنجانی به وزیر مسکن نشان وجدان می دهند

زنجان - خبرگزاری مهر: همزمان با افتتاح واحدهای مسکونی مسکن مهر در زنجان، فرزندان خانواده‌هایی که صاحب خانه شده‌اند، جشن شکر گزاری برگزار و نشان وجدان خود را به وزیر مسکن و شهرسازی اهدا می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، کودکان زنجانی ظهر شنبه با ارسال بزرگ‌ترین کارت دعوت دنیا از علی نیکزاد دعوت کردند تا در مراسم افتتاح واحدهای مسکونی که احتمالا در هفته دفاع مقدس برگزار می‌شود، حضور داشته باشد.

همچنین این کودکان برای قدردانی از تلاش‌های وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای طرح مسکن مهر با اهدای نشان وجدان از علی نیکزاد، وزیر مسکن و شهر سازی تجلیل می‌کنند.
 
 نشان وجدان تاکنون هفت بار به کسانی که اقدامات ارزنده‌ای برای تأمین آتیه نسل آینده ساز و رفاه و ایمنی خانواده‌ها انجام داده‌اند، اهدا شده است.

این نشان، یک اثر هنری ملیله‌کاری برگرفته از یکی از کتیبه‌های مشهور گنبد سلطانیه و مزین به لفظ جلاله‌الله و اسامی مبارک محمد و علی (ع) است.
 
کودکان زنجانی روز شنبه با حضور در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ارسال بزرگترین کارت دعوت دنیا که خودشان نقاشی آماده کرده اند از وزیر مسکن و شهرسازی برای شرکت در مراسم جشن دعوت خواهند کرد.
 
 

 
کد مطلب 1153593

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