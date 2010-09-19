اکرم امانی تهیه کننده مجموعه تلویزیونی بررسی ریشه گناهان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بسیاری برنامه های تلویزیونی روی گناهان متعددی کار شده اما تا کنون برنامه ای با تأکید بر گناهان کبیره ساخته نشده بود.

وی افزود: برای ساخت این برنامه 10 گناه برای سری اول برنامه در نظر گرفته شده است . اسراف و کفران نعمت، یأس از رحمت خداوند، حسد و چشم و هم چشمی، دروغ، ریا و نفاق، غیبت، عاق والدین و عاق فرزند، حرام خواری، بی تفاوتی و بی مسئولیتی نسبت به سرنوشت جامعه و تهمت، 10 گناهی هستند که برای ساخت این برنامه در نظر گرفته شده است.

اکرم امانی گفت: هر قسمت از این برنامه 30 دقیقه است که طی آن تلاش می شود ابعاد مختلف گناه مورد بررسی قرار گیرد . در این رابطه با کارشناسان مختلفی گفتگو می شود و برای بررسی ریشه های گناه به زندانها ، محل نگهداری سالمندان و اماکن مختلفی مراجعه شده که نتایج گناهان انسانها موجب شده چنین اتفاقاتی در این اماکن رخ دهند و به این شکل به بررسی ریشه های گناه در جامعه و نتایج آن در جامعه پرداخته می شود.

تهیه کننده این برنامه یادآور شد: در ساخت این برنامه مصاحبه با اقشار مختلف مردم درباره عوامل ارتکاب گناه، چقدر گناه در جامعه عادی شده، خود درباره گناه چه فکری می کنند انجام می شود . این برنامه در قالب مستند داستانی و در 10 قسمت پخش می شود که کار تولید آن تا پایان آذر ماه به پایان رسیده و زمستان پخش می شود.

وی اضافه کرد: بخش داستانی این مجموعه داستان یک گروه فیلم سازی را روایت می کند که قرار است درباره گناه فیلمی تهیه کنند اما متوجه می شوند این مشکل درون خودشان نیز وجود دارد، این موضوع با این هدف انتخاب شده که گناه به نوعی در همه وجود دارد و خود گاهی آن را احساس نمی کنیم و گاهی دست به انجام کارهایی می زنیم و نمی دانیم که گناه است.

کارگردان بخش داستان این مجموعه برعهده مهران رستمی است و هادی شریعتی نیز کارگردانی بخش مستند را برعهده داشته است.

تهیه کننده این مجموعه هدف از ساخت این برنامه را برجسته کردن وضعیت گناه در جامعه در نتیجه عادی شدن آن دانست و تأکید کرد: در برنامه های تلویزیونی که تا کنون انجام شده تنها تعداد خاصی از گناهان برجسته شده اند، از این رو ما تصمیم گرفتیم در پروژه اول گناهان کبیره را بررسی کرده و در پروژه آینده گناهان صیغره را مورد توجه قرار دهیم.

سازمان تبلیغات اسلامی سرمایه گذاری تهیه کنندگی اصلی این کار را برعهده دارد.