کاهش شدید قیمت وام 18 میلیون تومانی مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام فعالان بازار خرید و فروش وام مسکن، تسهیلات 18 میلیون تومانی خرید مسکن، این روزها با کاهش قیمت مواجه شده است.

گرچه بانک مرکزی خرید و فروش وام مسکن را مانند هر وام دیگری ممنوع اعلام کرده، اما واقعیت این است که وام 18 میلیون تومانی خرید مسکن که تنها توسط بانک دولتی مسکن پرداخت می شود، عملا در بازار به صورت رسمی خرید و فروش می شود.

هم اکنون بانک مسکن، وام 18 میلیون تومانی خرید را تنها در قبال سپرده گذاری 9 میلیون تومانی غیرقابل برداشت به مدت یکسال به فرد متقاضی سپرده گذار پرداخت می کند.

در مواردی برخی افراد به دلایلی مانند انصراف از خرید مسکن، عدم توان در تامین مبلغ خرید مسکن به غیر از وام و حتی سودجویی تسهیلات مسکن خود را به صورت وکالتی به افراد دیگر واگذار می کنند.

فعالان بازار خرید و فروش مسکن مطرح می کنند که رکود بازار مسکن، بر خرید و فروش وام مسکن نیز رخنه کرده و افت شدید قیمت خرید و فروش وام 18 میلیون تومانی را در پی داشته است.

افرادی که مبادرت به فروش وام 18 میلیون تومانی مسکن به سایر افراد می کنند علاوه بر واگذاری به روش وکالتی به روش واگذاری قانونی در خود شعبه بانک نیز انجام می دهند؛ به نحوی که فرد متقاضی باید در زمان انتقال وام، رقمی بین 10 تا 20 درصد کل تسهیلات را یکجا به بانک مسکن بپردازد تا از این طریق واگذاری و انتقال وام از یک فرد به فرد جدید صورت پذیرد.

در حال حاضر تسهیلات 18 میلیون تومانی خرید مسکن در بازار بین 1میلیون و 900 هزار تومان تا 2 میلیون و 300 هزار تومان خرید و فروش می شود، این در حالی است که قیمت تمام شده برای خریدار وام 18 میلیون تومانی از بازار، نسبت به اینکه فردی 9 میلیون تومان پول خود را برای دریافت وام 18 میلیون تومانی یکسال در بانک سپرده گذاری کند، کمتر است.

این موضوع باعث شده است تا متقاضیان وام مسکن تمایل بیشتری در خرید وام از افراد دیگر به جای سپرده گذاری داشته باشند؛ مگر اینکه بخواهند مسکن خود را در فاصله یکسال آینده بخرند که در این مورد خودشان سپرده گذاری خواهند کرد.

در یک ماهه اخیر کمترین قیمت خرید و فروش وام 18 میلیون تومانی مسکن بیش از 2 میلیون و 100هزار تومان بود.

به نظر می رسد رغبت مردم برای سپرده گذاری جهت دریافت وام 18 میلیون تومانی خرید مسکن در بانک مسکن کاهش یافته است و مردم سعی در خرید این وام از بازار با توجه به وفور آن می کنند. هم اکنون این موضوع توسط دفاتر مشاور املاک به صورت رسمی تبلیغ و به مشتریان خرید واحدهای مسکونی پیشنهاد می شود.

آگهی های خرید و فروش وام مسکن این روزها بیش از سایر وامها در روزنامه ها منتشر می شود و دلالان بازار مسکن و مشاوران املاک در پی یافتن مشتری برای فروش وام 18 میلیون تومانی خرید مسکن هستند.

محدودیت در پرداخت وام خرید مسکن به یکی از سیاستهای اصلی بانک مرکزی در بخش مسکن تبدیل شده است و این بانک سعی دارد منابع تخصیص داده شده خود را در این بخش به سمت ساخت سوق دهد.

سیاست بانک مرکزی محدود کردن تسهیلات خرید مسکن به منظور کاهش قیمت مسکن است، زیرا در صورت آزاد گذاشتن میزان تسهیلات خرید، قیمت مسکن با افزایش شدید مواجه خواهد شد.

براساس بسته سیاستی- نظارتی امسال بانک مرکزی 20 درصد تسهیلات قابل پرداخت به جامعه باید به بخش مسکن اختصاص می یافت.