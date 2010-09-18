1750 دانشجو در دانشگاه جامع علمی کاربردی کردستان جذب می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، یوسف رستمی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: در مهر ماه سال جاری هزار و 750 دانشجو در مراکز دولتی و خصوصی وابسته به دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان کردستان جذب خواهند شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر سه هزار و 497 دانشجو در 45 رشته تحصیلی در مراکز مختلف دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان کردستان تحصیل می کنند که مقدمات لازم برای جذب هزار و 750 دانشجوی جدید فراهم شده و هم اکنون مراحل ثبت نام آنها به صورت پودمانی و ترمی در حال انجام است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کردستان بیان داشت: از ابتدای مهر ماه سال جاری سه مرکز جدید علمی کاربردی در شهرهای سنندج و دیواندره فعالیت خود را آغاز می کنند که شامل مرکز علمی و کاربردی جهاد دانشگاهی، شهرداری دیواندره و بهزیستی استان کردستان خواهد بود.

رستمی خاطرنشان کرد: مراکز جدید راه اندازی شده در استان کردستان در رشته های مختلف تحصیلی از جمله حسابداری، نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر، گرافیک، اصلاح و تربیت، نقشه کشی صنعتی و معماری نسبت به جذب دانشجوی جدید اقدام خواهند کرد.

وی با اشاره به لزوم افزایش مراکز وابسته به دانشگاه های جامع علمی و کاربردی استان کردستان با هدف توسعه و ترویج هر چه بیشتر فعالیت های آموزش عالی، عنوان کرد: در حال حاضر 12 مرکز وابسته به دانشگاه جامع علمی و کاربردی به صورت دولتی و خصوصی فعالیت دارند که برنامه ما این است که مراکز را در سایر شهرستانها نیز ایجاد نمائیم.

رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان کردستان گفت: در حالی در سال 86 استان کردستان دارای چهار مرکز علمی و کاربردی بود که امروز این میزان به 12 مرکز افزایش یافته است و با توجه به نیاز استانبه پرورش تربیت نیروهای ماهر و متخصص تعداد مراکز باید افزایش یابد.