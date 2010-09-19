آخرین وضعیت لوایح حمایت از خانواده و تخلفات رانندگی

امین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون سه لایحه مهم در دستور کار کمیسیون قضائی مجلس قرار دارد اظهار داشت: لایحه مجازات اسلامی با 700 ماده و 200 تبصره از مهمترین لوایح تاثیر گذار در دستگاه قضائی کشور است که به دلیل نقایض و ایرادات شورای نگهبان در حال بررسی است.

وی افزود: لایحه مجازات اسلامی در چهار باب، کلیات، حدود، قصاص و دیات تنظیم شده که در باب کلیات اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازاتها براساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.

عضو کمیسیون قضائی مجلس از بررسی مواد 22، 23 و 24 لایحه جنجالی حمایت از خانواده در اولین جلسه کمیسیون قضائی مجلس خبر داد و افزود: همزمان با بررسی این لایحه ماده 30 لایحه تخلفات راهنمایی و رانندگی مبنی بر ثبت معاملات خودرو در دفترخانه ها و مراکز راهنمایی و رانندگی مورد بررسی قرار می گیرد.

رحیمی اظهار داشت: تعیین و تکلیف و بررسی این سه لایحه مهم در مهر ماه سال جاری به اتمام می رسد.