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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۸:۴۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

آخرین وضعیت لوایح حمایت از خانواده و تخلفات رانندگی

آخرین وضعیت لوایح حمایت از خانواده و تخلفات رانندگی

سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس از اتمام بررسی سه لایحه مهم در کمیسیون قضائی مجلس تا نیمه اول مهر ماه سال جاری خبر داد و افزود: بررسی ماده 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده، ماده 30 جرائم راهنمایی و رانندگی و رفع ایرادات لایحه مجازات اسلامی در دستور کار کمیسیون قضائی قرار دارد.

امین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون سه لایحه مهم در دستور کار کمیسیون قضائی مجلس قرار دارد اظهار داشت: لایحه مجازات اسلامی با 700 ماده و 200 تبصره از مهمترین لوایح تاثیر گذار در دستگاه قضائی کشور است که به دلیل نقایض و ایرادات شورای نگهبان در حال بررسی است.

وی افزود: لایحه مجازات اسلامی در چهار باب، کلیات، حدود، قصاص و دیات تنظیم شده که در باب کلیات اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازاتها براساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.

عضو کمیسیون قضائی مجلس از بررسی مواد 22، 23 و 24 لایحه جنجالی حمایت از خانواده در اولین جلسه کمیسیون قضائی مجلس خبر داد و افزود: همزمان با بررسی این لایحه ماده 30 لایحه تخلفات راهنمایی و رانندگی مبنی بر ثبت معاملات خودرو در دفترخانه ها و مراکز راهنمایی و رانندگی مورد بررسی قرار می گیرد.

رحیمی اظهار داشت: تعیین و تکلیف و بررسی این سه لایحه مهم در مهر ماه سال جاری به اتمام می رسد.

کد مطلب 1153610

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