عملیات اجرایی 20 درصد مصوبات سفر سوم دولت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید ظهر شنبه در جلسه شورای اداری خراسان جنوبی در مورد زندگی مدیران شهرستانی در شهرستان محل کارشان گفت: باید تمام مدیران شهرستانی در محل خدمت خود حضور داشته باشند و به مشکلات مردم رسیدگی کنند.

استاندار خراسان جنوبی در تذکری به مدیران شهرستانی گفت: بیتوته نکردن مدیران در شهرستان ها سبب عزل آنها می شود.

وی در مورد تعطیلی باند فرودگاه بیرجند نیز افزود: علت تعطیلی باند فرودگاه تعمیر و تعریض آسفالت باند جدید است که با پیگیری که انجام گرفته دو پرواز با همواپیماهای کوچک در باند قدیم فرودگاه از امروز انجام می شود که امید است به زودی این مشکل مرتفع شود.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه 20 درصد از مصوبات سفر سوم عملیات اجرایی آن آغاز شده است، تصریح کرد: پیگیری های زیادی برای مصوبات سفر رئیس جمهور به استان صورت گرفته است که امید است تمام این مصوبات به نحو احسن اجزایی شود.

رشید به بازگشایی مدارس اشاره کرد و گفت: باید تمام مدارس در روز نخست مهر باز باشد و تمام معلمان باید در مدرسه حضور داشته باشند.

وی در مورد تغییر مدیران استان و شهرستان بیان داشت: برخی تعابیری که بعضی از نمایندگان و مسئولان برای تغییر مدیران به کار می برند نادرست بوده و منصفانه نیست که بگوییم در سیستم مدیریتی استان مشکلی وجود دارد.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: سیستم مدیریتی در استان نسبت به دیگر استان های تاکنون راضی کننده بوده است و امید است با تدابیر ی که اندیشیده می شود این سیستم پیشرفت بیشتری داشته باشد.

رشید ضمن محکوم کردن اهانت اخیر به قرآن کریم در آمریکا، این اقدام زشت را طرح شیطانی صهیونیست‌ها دانست و گفت: بعضی‌ها می‌خواهند اعمال زشت و ننگین صهیونیست‌ها در اهانت به قرآن کریم را به جنگ‌های صلیبی و تقابل اسلام و مسیحیت نسبت دهند.

وی با بیان اینکه اهانت به قرآن به بهانه حادثه 11 سپتامبر دلیل روشنی بر اثبات طرح صهیونیست‌ها است، افزود: تحقیقاتی که پس از واقعه 11 سپتامبر در سطح دنیا رخ داد و حتی اعتراض بسیاری از غربی‌ها نشان داد این حملات با دخالت مستقیم دولت آمریکا بوده و ماجرا بهانه‌ای شد تا در محل این حادثه به بهانه مبارزه با تروریست و اسلام ستیزی و به ویژه مقابله با جمهوری اسلامی به قرآن کریم اهانت کنند.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه امروز استکبار جهانی خود بزرگترین پرورش دهنده تروریست ها است، تصریح کرد: آنها برای حضور در افغانستان و عراق و پاکستان نیازمند یک بهانه بودند و 11 سپتامبر به خوبی این بهانه را در اختیار آنها قرار داد

رشید با اشاره به اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سلطه غرب در دنیا برای همیشه درهم پیچیده شد، گفت: آنها از گفتمان انقلاب و آموزه های حیات بخش اسلام ناب همواره آسیب دیده اند که اولین نتیجه این ضربه مهلک بیداری مردم دنیا است.

وی در مورد طرح ضیافت اندیشه افزود: باید ارتباط مسئولان دانشگاه با دانشجویان تقویت شود به گونه ای که فرصت از سو استفاده کنندگان و عوامل فتنه گر گرفته شود.

استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: مسئولان دانشگاه باید زمینه پاسخگویی به شبهات را در طول سال از جمله در ایام فراغت برای دانشجویان فراهم کنند چراکه در این برهه حساس از تاریخ انقلاب این مهم به جهت حفظ وحدت و یکپارچگی لازم و ضروری است.

رشید ایجاد رابطه دوجانبه بین اساتید و دانشجویان را از دیگر موارد ضروری برای ایجاد وحدت رویه در دانشگاه ها دانست و افزود: اساتید باید چتر پدرانه خود را بگسترانند و با همکاری و رفاقت با دانشجویان، فضای رفاقت در دانشگاه ها راتقویت کنند.

وی ادامه داد: افتخار و شکوه و عظمتی که امروزه برای ایران اسلامی و جامعه ما بوجود آمده است دنیا را مبهوت خود کرده که پیشرفت های اقتصادی ،علمی، هسته ای و سیاسی گواه صادقی بر این مدعا است.