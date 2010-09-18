تقویت امر نماز وظیفه همه دستگاه های اجرایی است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت‌ الاسلام حسین ابراهیمی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری خراسان جنوبی در مورد اجلاس سراسری نماز گفت: این اجلاس با موضوع نماز، مسجد و خانواده با حضور محققان و دست‌اندرکاران اقامه نماز برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این اجلاس نزدیک به 700 نفر مهمان از خارج استان حضور دارند که باید با شکوه خاص و با برنامه‌ ریزی درست این اجلاس برگزار شود.

وی بیان داشت: جلسات متعددی برای شفاف‌سازی انتظارات و کمک‌های لازم برای اجرای هرچه بهتر این اجلاس تشکیل شده است، این در حالی است که از تمام توان دستگاه‌های اجرایی در راستای برگزاری هرچه بهتر این رویداد مهم فرهنگی استفاده می ‌شود.

حجت الاسلام نقش گروه‌های مرجع و مراکز فرهنگی را در برگزاری هرچه بهتر این اجلاس منحصر به فرد دانست و گفت: برگزاری این اجلاس فرصت بسیار مناسبی برای شناساندن هرچه بهتر استان است.

نماینده مردم بیرجند و درمیان در مجلس شورای اسلامی مدیریت را امانت و مدیر را امانت‌ دار دانست و افزود: یک مدیر باید بداند که نسبت به پست و مقامی که دارد مسئول است و باید امانتدار خوبی باشد، تا زمان تحویل این امانت به دیگری احساس ندامت نکند.

حجت الاسلام ابراهیمی با اشاره به اینکه مسئولیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمت است، تصریح کرد: امروز که رئیس جمهور و رهبر معظم انقلاب به خادم بودن خود نسبت به مردم افتخار می‌ کنند همه باید در خدمتگزاری به مردم کوتاهی و دریغ نکنیم.

وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی باید با اسلام بیش از بیش آشنا شوند و ارزش‌های اسلامی را در دستگاه خود متبلور کنند، گفت: یکی از اقدامات مهم و اساسی که شاید در پیشبرد این موضوع نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد، برگزاری اجلاس سراسری نماز در مهر ماه سال جاری در بیرجند است.

نماینده مردم بیرجند و درمیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آیه ای در قرآن به قرائت نماز تآکید نکرده بلکه به اقامه نماز بیشتر توجه شده و تآکید شده است.

حجت الاسلام ابراهیمی با بیان اینکه باید برای اقامه نماز جماعت در ادارات اهتمام بیشتری ورزید، خاطرنشان کرد: برپا کردن نماز جماعت در ادارات بسیار ضروری است و باید توجه بیشتری به این موضوع شود.

وی به شکل گرفتن پایگاه مساجد اشاره کرد و افزود: این امر مهم یک مبحثی بود که تمام متدیین از همان اوایل انقلاب دنبال آن بودند که در دولت نهم و دهم محقق شد.

نماینده مردم بیرجند و درمیان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید به برنامه های هفته دفاع مقدس با دقت بیشتری نگاه کرد، گفت: اهل قلم و خبرنگاران باید هشت سال دفاع مقدس را به خوبی برای جوانان تبیین کنند و آنها را با فرهنگ آن زمان آشنا سازند.

حجت الاسلام ابراهیمی با بیان اینکه نزدیک به 98 درصد از شهدا از مساجد اعزام شده اند، افزود: باید هفته دفاع مقدس را به خوبی برگزار کرد و منش و عقاید شهدا را باید به جوانان امروزی بازگو کرد.