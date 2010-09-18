رکورد شکنی مستندسازان در چهارمین جشنواره "سینماحقیقت"

به گزارش خبرگزاری مهر، این حجمِ مشارکت مستندسازان، نمایانگر رشد 7/61 درصدی نسبت به سال گذشته است که دبیرخانه جشنواره سینماحقیقت، تنها به میزبانی 544 فیلم مستند رفته بود.

تعداد فیلم‌های ارسالی در سال دوم برپایی جشنواره بالغ بر 521 اثر مستند بوده و آمار دوره اول جشنواره نیز به سقف 500 فیلم محدود شده ‌بود. لذا شاخص‌هایِ کمی فیلم‌های ایرانی ارسالی به جشنواره "سینماحقیقت" طی چهار دوره برگزاری آن، به ترتیب سیر صعودی 2/4%، 4/4% و 7/61 را ترسیم کرده و رکوردشکنیِ کم‌نظیر مستندسازان سینمای ایران در دوره چهارم جشنواره قابل توجه است.

هیأت انتخاب بخش مسابقه ملی چهارمین جشنواره سینماحقیقت نیز بزودی کار خود را آغاز می کند تا فیلم‌های برگزیده‌ی جشنواره در 10 بخش موضوعی "مستند انقلاب اسلامی"، "مستند اجتماعی"، "مستند سیاسی"،" مستند دینی و رضوی"، "مستند علمی– فناوری"، "مستند تاریخ و تمدن"، "مستند مشاهیر و مفاخر"، "مستند محیط زیست"، "مستند دفاع، مقاومت و پایداری" و "مستند تجربی (آزاد)" انتخاب و معرفی شدند.

در بخش مسابقه ویژه جشنواره نیز آثاری که به پاسداشت سال همت مضاعف و کار مضاعف، به معرفی چهره‌‌های مُولد علم و کار یا تلاشگران در عرصه‌های گوناگون پرداخته و همینطور مستندهایی که به حوزه جنگ نرم در عرصه فعالیت‌های مختلف توجه کرده‌اند، مورد تقدیر ویژه قرار خواهند ‌گرفت.

چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند سینماحقیقت، طی روزهای 17 تا 21 آبان‌ماه 1389 در تهران برگزار می‌شود.