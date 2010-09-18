آبیاری تحت فشار در 32 هزار هکتار از اراضی کشاورزی اجرا شد

مهندس عبدالحسین بهنام زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اشاره به روند پیشرفت طرح توسعه روشهای آبیاری تحت فشار طی پنج ماهه اول سالجاری افزود: در پنج ماه گذشته در 59 هزار هکتار از اراضی کشور مطالعه و طراحی آبیاری نوین صورت گرفته است.

وی گفت: از این میزان، 42 هزار و 476 هکتار به تصویب بانک رسیده و 45 هزار و 800 هکتار نیز به عقد قرارداد منجر شده است.

این مسئول با بیان اینکه، طی پنج ماهه اول امسال در32 هزار هکتار از اراضی کشور آبیاری تحت فشار صورت گرفته است، یادآور شد: از این میزان، 16 هزار هکتار به صورت آبیاری بارانی و 16 هزار هکتار نیز به شیوه آبیاری قطره ای انجام یافته است.



مدیرکل دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی استانهای فارس، هرمزگان و اصفهان را به ترتیب با پنج هزار و 114 هکتار، سه هزار و 236 هکتار و دوهزار و 973 هکتار بیشترین عملیات انجام شده آبیاری تحت فشار از ابتدای سالجاری در آنها اعلام کرد.

بهنام زاده عملیات در حال اجرای آبیاری تحت فشار در سالجاری را 80 هزار و 189 هکتار بیان کرد و اظهار داشت: در مجموع از ابتدای توسعه طرح آبیاری نوین تاکنون در 900 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور آبیاری تحت فشار انجام گرفته است.